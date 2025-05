Steven Toy kann sich über 150. Spiel für Kirchheim nicht freuen

In der Endphase der Saison geht es für wenige Mannschaften um sehr viel, aber für die Masse gibt es nur noch wenig Besonderes. Bei dem Nachbarschaftsduell des VfR Garching gegen den Kirchheimer SC war es bemerkenswert, dass sich Spielertrainer Steven Toy von Beginn an aufstellte. Damit hat er nun die 150 Ligaspiele im Trikot des KSC. Über das Jubiläum konnte er sich nicht wirklich freuen nach einem schwachen Spiel.

Der Kirchheimer Trainer war richtig angefressen ob der beiden Tore, mit denen Garching in der ersten Halbzeit durch Rejan Kryezi in Führung ging (27.) und kurz vor Schluss durch Leon Aslanidis (86.). Beide Male liefen die Garchinger schnelle Konter nach Kirchheimer Ecken. Überhaupt hatten die Gäste mehr als ein Dutzend Ecken und machten daraus nicht einen echten Torabschluss. Toy fragte sich nach den Gegentoren, warum man eigentlich Aufteilungen der Mannschaft bei solchen Standards und damit auch den defensiven Absicherungen besprochen habe.

Dieses 2:2 war irgendwie ein irres Spiel, weil bei viereinhalb Torchancen die vier Treffer fielen. In der Summe war es keine begeisternde Partie, in der die Kirchheimer weit weg waren von dem, was sie in dieser Saison schon geleistet haben. Deshalb war Gästecoach Toy ziemlich angefressen, dass man bei dem Absteiger nicht gewonnen hat.

Lebenszeichen vom VfR

Garching dagegen gab zumindest ein kleines Lebenszeichen von sich. Bei dem 2:1-Führungstreffer kurz vor dem Ende stürmte die gesamte Ersatzbank jubelnd auf den Platz, als hätte man in einem Relegationsspiel das entscheidende Tor erzielt. Nach zuletzt erschreckend schwachen Auftritten war das für die Garchinger wieder ein Lichtblick.

Dieses Landkreisduell war höchstwahrscheinlich das letzte Garchinger Heimspiel in der Landesliga für lange Zeit, und da hat man sich vom eigenen Publikum anständig verabschiedet. Aber auch der etwas bessere Eindruck ändert nichts daran, dass die Garchinger nun eine Runde abschließen, in der man nur in ganz kleinen Phasen landesligatauglich war.

VfR Garching – Kirchheimer SC 2:2 (1:0). VfR: Bals, Mitin, Bashota, Polat (46. Landler), Tugbay, Kryezi, Coulibaly (73. Aslanidis), Mitko, Strube, Mijatovic, Nsimba (90.+1 Seeger). KSC: Beilhardt, Maiberger, de Brito, Bagaric (77. Wilms), Zielke, Sako (65. Reilhac), Vollmann, Toy (61. Bachleitner), Gremm, Karlin (38. Karsak), Flohrs (56. Ecker). Tore: 1:0 Kryezi (27.), 1:1 Vollmann (73.), 2:1 Aslandis (86.), 2:2 de Brito (90.+4). Schiedsrichter: Sebastian Busch (Ebersberg). Zuschauer: 150.