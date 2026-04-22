Steve Wafo Dzoupiap & Dian Bilali ragen raus, auch Hadi Salman stark

Steve Wafo Dzoupiap glänzt mit einem Dreierpack für den SC St. Tönis. – Foto: Jens Terhardt

Ebenfalls spielentscheidend war Dian Bilali beim Erfolg des TSV Meerbusch. Nach frühem Rückstand übernahm er Verantwortung und drehte die Partie mit drei Treffern praktisch im Alleingang. Seine Effizienz vor dem Tor sicherte Meerbusch den Anschluss an die oberen Tabellenplätze.

Steve Wafo Dzoupiap führte den SC St. Tönis 1911/20 mit einem Dreierpack früh auf die Siegerstraße. Mit seinen Treffern in der Anfangsphase sorgte er dafür, dass das Duell gegen den FSV Duisburg früh entschieden war und sein Team wichtige Punkte im Kampf um die Qualifikationsplätze einfahren konnte.

In der U19-Niederrheinliga behauptet Sportfreunde Baumberg die Tabellenführung, während 1. FC Bocholt und Ratingen 04/19 ihre Ambitionen unterstreichen. Im Tabellenkeller verschärft sich die Lage weiter. Das war Spieltag 21:

Komplettiert wird das Trio von Hadi Salman, der den 1. FC Bocholt mit einem Doppelpack zum klaren Heimsieg gegen ETB Schwarz-Weiß Essen führte. Besonders sein Treffer kurz vor der Pause leitete die dominante Phase seiner Mannschaft ein, die Bocholt endgültig auf die Siegerstraße brachte.

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Der KFC Uerdingen 05 brachte Spitzenreiter Sportfreunde Baumberg zunächst in Schwierigkeiten. Makar Manoilo traf zur Führung (20.), ehe Baumberg nach der Pause die Partie drehte. Jordan Kinnavong (69.) und Adriano Catalano (75.) sorgten für die Wende. In der Schlussphase wurde es nochmals eng: Brian Owuso verkürzte (83.), Andrey Voronin legte nach (85.). Baumberg rettete den Vorsprung und baut die Tabellenführung aus, während Uerdingen im engen Tabellenkeller verbleibt.

Der SC St. Tönis 1911/20 erfüllte seine Pflicht gegen FSV Duisburg deutlich und verschafft sich Luft im unteren Tabellendrittel. Steve Wafo Dzoupiap traf früh doppelt (8., 10.) und legte später per Foulelfmeter nach (55.). Sam Hobert (24.), Josiah Opoku Donkor (53.) und Valdrin Jashari (69.) erhöhten. Duisburg kam zwischenzeitlich zu Treffern, bleibt mit neun Punkten jedoch abgeschlagen auf Rang 13, während St. Tönis sich mit nun 25 Punkten auf Platz acht verbessert und damit aktuell auf einem Qualifikationsplatz steht.

Der 1. FC Bocholt bleibt im oberen Tabellenbereich und setzt sich klar gegen ETB Schwarz-Weiß Essen durch. Hadi Salman brachte sein Team kurz vor der Pause in Führung (45.) und erhöhte später auf 4:0 (59.). Dazwischen trafen Ensar Celebi (46.) und Joel Oshoke Meickmann (48.) innerhalb weniger Minuten. Bocholt rückt mit nun 35 Punkten auf Rang drei vor, während der ETB als Siebter im Mittelfeld verbleibt.

Die SG Essen-Schönebeck feierte ein torreiches Erfolgserlebnis gegen VfB 03 Hilden und festigt Rang sechs. Nach frühem Rückstand durch Mohammed Amine Kihel (12.) drehten Ali-Can Ibis (18., 56.) und Alexander Panakov (30., 66.) die Partie entscheidend. Weitere Treffer von Samuel Pozniak (59.), Bilal Tairovski (70.) und Ibrahim Yilmaz (87.) sorgten für klare Verhältnisse. Hilden verkürzte zwischenzeitlich, bleibt aber mit 21 Punkten auf Rang elf tief im Tabellenkeller.

Der TSV Meerbusch behauptet seinen Platz im oberen Drittel und schlägt VfL Rhede nach Rückstand. Tom Betting traf zunächst für Rhede (15.), doch Dian Bilali drehte das Spiel mit drei Treffern (20., 50., 60.). Carl Johan Novoszel erhöhte auf 4:1 (77.), ehe Rhede per Foulelfmeter noch verkürzte. Meerbusch klettert auf Rang vier, während Rhede als Neunter weiterhin auf einem der Qualifikationsplätze (8-11) steht.

Ratingen 04/19 wird seiner Favoritenrolle beim VfB Homberg gerecht und bleibt erster Verfolger. Baris Pazar (8.) und Artur Strada (11.) stellten früh die Weichen. Zwei Eigentore sowie Noah Bouassaria (81.) sorgten für den klaren Endstand. Ratingen festigt Rang zwei mit 37 Punkten, während Homberg als Zwölfter auf einem direkten Abstiegsplatz verbleibt.

Das sind die kommenden Spieltage der U19-Niederrheinliga

22. Spieltag

So., 26.04.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - 1. FC Bocholt

So., 26.04.26 11:00 Uhr VfB 03 Hilden - Wuppertaler SV

So., 26.04.26 11:00 Uhr FSV Duisburg - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 26.04.26 11:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SC St. Tönis 1911/20

So., 26.04.26 11:00 Uhr Ratingen 04/19 - KFC Uerdingen 05

So., 26.04.26 11:00 Uhr VfL Rhede - VfB Homberg



23. Spieltag

So., 03.05.26 11:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Sportfreunde Baumberg

So., 03.05.26 11:00 Uhr 1. FC Bocholt - FSV Duisburg

So., 03.05.26 11:00 Uhr Wuppertaler SV - SG Essen-Schönebeck

So., 03.05.26 11:00 Uhr TSV Meerbusch - VfB 03 Hilden

So., 03.05.26 11:00 Uhr KFC Uerdingen 05 - VfL Rhede

So., 03.05.26 11:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - Ratingen 04/19



24. Spieltag

So., 10.05.26 10:30 Uhr Wuppertaler SV - 1. FC Bocholt

So., 10.05.26 11:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - FSV Duisburg

So., 10.05.26 11:00 Uhr Ratingen 04/19 - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 10.05.26 11:00 Uhr VfL Rhede - SC St. Tönis 1911/20

So., 10.05.26 11:00 Uhr VfB 03 Hilden - VfB Homberg

So., 10.05.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - TSV Meerbusch

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