Stevanovic thront nach zwei Spieltagen – viele Verfolger dahinter

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga Nord in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Ugijesa Stevanovic sitzt bislang am Platz an der Sonne. Mit drei Toren und zwei Vorlagen bringt er seinem FC Phönix zurzeit einiges an Freude ein.
Dahinter gibt es acht Spieler mit jeweils zwei Toren: Fabrizio Brandes, Salim Hussein, Christian Häusler, Florian Hölzl, Leonit Ismajii, Leonardo Kristic, Mike Niebauer und Erduart Rushiti.
1. Ugijesa Stevanovic, FC Phönix: 3 Tore
2. Fabrizio Brandes, SE Freising: 2 Tore
2. Salim Hussein, FC Phönix: 2 Tore
2. Christian Häusler, SV Dornach: 2 Tore
2. Florian Hölzl, SE Freising: 2 Tore
2. Leonit Ismajii, FC Gerolfing: 2 Tore
2. Leonardo Kristic, TSV Eintracht Karlsfeld: 2 Tore
2. Mike Niebauer, VfR Garching: 2 Tore
2. Erduart Rushiti, TSV Rohrbach: 2 Tore
10. Fabian Aicher, SV Dornach: 1 Tor
und 36 weitere Spieler mit jeweils einem Tor.
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht?
Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!