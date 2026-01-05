Stetten setzt die Marke: Gastgeber marschiert makellos durch Gruppe A

Der erste Turniertag des 49. Dreikönigsturniers der SpVgg Stetten-Filder am heutigen Montag hat sofort Klarheit geschaffen – und zugleich neue Spannung aufgebaut. In drei Vierergruppen mit zwölf Minuten Spielzeit pro Partie prallten Tempo, Pragmatismus und Hallenroutinen aufeinander. Der Gastgeber SpVgg Stetten/Filder gewann in der Gruppe A alle drei Spiele und setzte sich mit 9 Punkten und 10:2 Toren an die Spitze. In der Gruppe B blieb die SG Reutlingen ohne Punktverlust. Und in der Gruppe C dominierte der TSV Bernhausen mit 7 Punkten, 8:0 Toren – und einem Abend, der vor allem über defensive Stabilität erzählt. Alles ist vorbereitet für den morgigen Dienstag: neue Gruppen, Zwischenrunde und ab dem Nachmittag K.-o.-Spiele.

Gruppe A: Reutlingen II und Sielmingen ringen um Anschluss Hinter dem Gastgeber entstand ein typisches Hallenbild aus kleinen Abständen und großen Auswirkungen. Die SG Reutlingen II startete mit einem 3:0 gegen Cannstatt, musste danach aber die 0:4-Niederlage gegen Stetten hinnehmen und kam dazwischen zu einem 1:1 gegen Sielmingen.

Gruppe A: Stetten trifft, verteidigt und bleibt ohne Wackler Die SpVgg Stetten/Filder machte in ihrer Gruppe aus dem Heimvorteil eine sportliche Wucht. Der Auftakt gegen den TSV Sielmingen 1898 endete 4:1 – ein Ergebnis, das in zwölf Minuten bereits wie ein Statement wirkt. Anschließend folgte ein enges, aber entscheidendes 2:1 gegen die Spvgg 1897 Cannstatt. Und im letzten Spiel ließ Stetten keine Zweifel mehr aufkommen: 4:0 gegen die SG Reutlingen II. Drei Spiele, drei Siege, 10:2 Tore – Stetten steht oben, weil die Mannschaft sowohl die klaren Phasen als auch die knappen Momente in Punkte übersetzte.

Der TSV Sielmingen 1898 verlor zunächst 1:4 gegen Stetten, holte dann das Remis gegen Reutlingen II und beendete den Abend mit einem 2:1 gegen Cannstatt. Beide Teams stehen bei 4 Punkten, getrennt nur über die Gesamtdaten der Gruppe – der Abend ließ offen, wer in der nächsten Phase wirklich trägt. Cannstatt blieb ohne Punkt, verlor 0:3 gegen Reutlingen II, 1:2 gegen Stetten und 1:2 gegen Sielmingen.

Gruppe B: SG Reutlingen bleibt souverän – Möhringen und Echterdingen mit Kampfpunkt

In der Gruppe B setzte die SG Reutlingen die klare Linie: 3:2 gegen den TS Echterdingen 1977, 1:0 gegen die SpVgg 1887 Möhringen und 2:1 gegen KF Kosova Bernhausen. 9 Punkte, 6:3 Tore – das ist kein Spektakel, sondern Effizienz.

Dahinter blieb es enger. Möhringen startete mit einem 3:0 gegen Kosova, verlor dann 0:1 gegen Reutlingen und kam zum Abschluss zu einem 2:2 gegen Echterdingen. TS Echterdingen 1977 wiederum verlor knapp gegen Reutlingen, gewann 3:1 gegen Kosova und holte das Remis gegen Möhringen – auch hier 4 Punkte wie der direkte Konkurrent. Kosova blieb punktlos nach 0:3 gegen Möhringen, 1:3 gegen Echterdingen und 1:2 gegen Reutlingen.

Gruppe C: Bernhausen ohne Gegentor – Harthausen bleibt dicht dran

Die Gruppe C gehörte dem TSV Bernhausen – nicht über Lautstärke, sondern über Kontrolle. Ein 4:0 gegen den TSV Harthausen eröffnete den Abend, später folgte ein 4:0 gegen SV Bonlanden II. Dazwischen stand ein 0:0 gegen den ASV Aichwald: die einzige Partie, in der Bernhausen nicht traf, aber auch nicht ins Risiko kippte. 7 Punkte, 8:0 Tore – das ist die sauberste Bilanz des Tages.

Harthausen antwortete nach dem 0:4 mit zwei knappen Siegen: 1:0 gegen Bonlanden II und 1:0 gegen Aichwald. Aichwald holte 4 Punkte durch das 2:1 gegen Bonlanden II und das torlose Remis gegen Bernhausen, verlor aber 0:1 gegen Harthausen. Bonlanden II blieb ohne Punkt, trotz des knappen 1:2 gegen Aichwald setzte es weitere Niederlagen: 0:1 gegen Harthausen und 0:4 gegen Bernhausen.

Der Turniertag als Spiegel der Halle: kurze Zeit, harte Wahrheit

Zwölf Minuten sind im Hallenfußball ein Versprechen und eine Drohung zugleich. Der erste Turniertag zeigte beides: Stetten nutzte die schnelle Taktung, um Rhythmus aufzubauen und Spiele früh zu prägen. Reutlingen sammelte Punkte über knappe, kontrollierte Siege.

Und Bernhausen setzte in der Gruppe C das defensive Ausrufezeichen des Abends, ohne ein Gegentor zuzulassen. Gleichzeitig machten Möhringen, Echterdingen, Sielmingen und Reutlingen II deutlich, wie schmal die Linie zwischen guter Leistung und Tabellenrealität ist.

Ausblick auf Dienstag: Jetzt werden Wege zu Endspielen

Am morgigen Dienstag, 6. Januar 2026, greifen weitere Teams in den Gruppen D und E ein, bevor ab der Zwischenrunde das Feld neu sortiert wird. Dann geht es nicht mehr nur um Gruppenplätze, sondern um direkte Paarungen, die das Turnier in Richtung K.-o.-Phase treiben. Die Viertelfinals sind für 15:20 Uhr, 15:33 Uhr, 15:46 Uhr und 15:59 Uhr angesetzt, die Halbfinals folgen um 16:12 Uhr und 16:25 Uhr, das Spiel um Platz drei um 16:38 Uhr, das Finale um 16:51 Uhr. Wer am heutigen Montag stabil war, muss am morgigen Dienstag beweisen, dass Stabilität auch unter dem Druck der K.-o.-Spiele trägt.