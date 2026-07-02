Stetten Hechingen startet stark, Bisingen setzt erstes Ausrufezeichen

Der Hohenzollern-Pokal ist am heutigen Donnerstag in seine 63. Auflage gestartet. In der Vorrundengruppe in Hechingen-Stetten standen zum Auftakt drei Begegnungen auf dem Programm. Während zwei Partien bis zum Schlusspfiff offen blieben, setzte der FV Bisingen mit einem klaren Erfolg das erste sportliche Ausrufezeichen des Turniers.

Gastgeber beginnt mit Remis

Den Auftakt bestritten der Gastgeber TSV Stetten Hechingen und die Sportfreunde Sickingen. In der 50-minütigen Spielzeit gelang keinem der beiden Teams ein Treffer. So endete die erste Partie des Turniers mit einem 0:0, wodurch beide Mannschaften den ersten Punkt verbuchten.

Steinhofen entscheidet enges Duell für sich

Anschließend lieferten sich der SV Rangendingen und der FC Steinhofen ein spannendes Duell. Der FC Steinhofen behielt mit 2:1 die Oberhand und sicherte sich damit die ersten drei Punkte des Turniers. Der SV Rangendingen musste sich trotz eines eigenen Treffers knapp geschlagen geben.

Bisingen überzeugt mit klarer Vorstellung

Im dritten Spiel des Abends ließ der FV Bisingen keine Zweifel aufkommen. Gegen die SGM FC Wessingen/FV Bisingen II/FC Grosselfingen setzte sich die Mannschaft deutlich mit 4:0 durch und feierte den höchsten Sieg des ersten Turniertages. Damit gelang dem FV Bisingen ein überzeugender Auftakt in das Traditionsturnier.

Gastgeber führt die Vorrundengruppe an

Nach dem ersten Turniertag führt der TSV Stetten Hechingen die Vorrundengruppe mit vier Punkten an. Grundlage dafür sind das torlose Remis gegen die Sportfreunde Sickingen sowie die 1:0-Wertung aus der abgesagten Partie gegen den TSV Stein, der seine Teilnahme wegen Spielermangels kurzfristig hatte absagen müssen. Dahinter folgen der FV Bisingen, der FC Steinhofen und der SV Rangendingen mit jeweils drei Punkten. Am morgigen Freitag geht es weiter.