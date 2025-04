Stets bemüht, aber zu ausgelaugt: Wieder kein Dreier für den SE Freising

Freising – Am Ende schrammte der SE Freising gerade noch an der Blamage vorbei: Gegen Schlusslicht Srbija München lagen die Lerchenfelder bis kurz vor Schluss mit 0:1 im Rückstand und retteten durch den späten Ausgleich zum 1:1 (0:0) immerhin noch einen Punkt.

Das Unentschieden fühlte sich für den SEF wohl eher wie eine Niederlage an. Coach Alexander Schmidbauer wollte in seinem ersten Statement aber keinesfalls den Stab über die Mannschaft brechen und benötigte einige Zeit für die passenden Worte. „Wir spielen aufgrund der vielen Verletzten seit Wochen mit ein und derselben Mannschaft. Viele sind körperlich ausgelaugt und auch mental nicht mehr fit. Man hat heute deutlich gesehen, dass die Niederlage zuletzt in Rohrbach noch nicht abgehakt war.“

Die Gastgeber waren von Beginn an bemüht, mit viel Ballbesitz Dominanz auszuüben. Aber letztlich waren sie eben nur bemüht. Ein attraktives Bezirksliga-Spiel sieht anders aus. Die Fans konnten sich über alles Mögliche unterhalten. Sie verpassten nichts. Bis auf eine Chance Mitte der ersten Hälfte: Nach einem weiten Zuckerpass von Maximilian Rudzki scheiterte Fabrizio Brandes an Srbija-Keeper Savo Duric (21.). „Der Ball muss einfach drin sein“, betonte Schmidbauer hinterher. „Dann wäre die Partie vielleicht anders gelaufen.“

Aber dem war nicht so. Das Match plätscherte auch nach der Pause ohne nennenswerte Höhepunkte dahin. Die Gäste beschränkten sich allmählich nicht mehr darauf, mit ihrem Abwehrbollwerk den Freisingern das Leben schwer zu machen, sondern wagten sich ab und an auch über die Mittellinie. Und dann war es soweit: Bei einem der wenigen Konter nutzte die Srbija-Elf die Verwirrung in der SEF-Abwehr. Dorde Jovic traf in der 69. Minute mit etwas Glück zum 0:1.

Großchance in der Schlusssekunde

Coach Schmidbauer schickte dann die zuvor lange verletzten Christian Schmuckermeier und Sebastian Thalhammer aufs Feld (78.). Und die sorgten für Schwung: Nach einem Freistoß von Michael Schmid köpfte Schmuckermeier zum 1:1 ein (85.). Und Thalhammer vergab auf Querpass von Schmuckermeier in der Schlusssekunde die dicke Chance zum 2:1. Das war’s. Mehr war für die SEF-Elf an diesem tristen Gründonnerstagabend nicht drin. Peter Spanrad