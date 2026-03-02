Sterr-Doppelpack rettet den TSV Gräfelfing aus der Abstiegszone

Der TSV Gräfelfing gewinnt das Kellerduell gegen die TSG Pasing. Die Wölfe klettern damit auf den Relegationsrang der Kreisliga 2.
Der TSV Gräfelfing hat seine in den Testspielen gestartete Siegesserie auch im ersten Pflichtspiel nach der Winterpause fortgesetzt. Im Kellerduell gegen die TSG Pasing setzte sich das Team von Trainer Andreas Gries am Samstag auf dem heimischen Kunstrasen mit 4:1 durch. Damit bauten die Wölfe den Abstand auf das Schlusslicht der Kreisliga 2 auf fünf Zähler aus und kletterten von einem direkten Abstiegsplatz auf einen Relegationsrang. „Wir haben das umgesetzt, was wir schon in der Vorbereitung gezeigt haben – auch wenn es wie erwartet ein anderes Spiel war als zuletzt“, sagte Gries zufrieden.
Anders als bei den Tests gegen die Bezirksligisten TSV Geiselbullach und SC Olching waren die Gastgeber diesmal gegen einen defensiv eingestellten Gegner gezwungen, selbst das Spiel zu machen. In der Anfangsphase taten sie sich damit noch etwas schwer, in der 20. Minute führte einer der vielen Gräfelfinger Eckbälle jedoch nach mehreren zunächst abgeblockten Versuchen zur 1:0-Führung durch Johannes Münch. „Das war der Flaschenöffner“, kommentierte Gries. Nur drei Minuten später erhöhte der mit dem Rücken zum Tor angespielte Nikola Matovic aus der Drehung auf 2:0.
Zu Beginn des zweiten Durchgangs wurde es allerdings noch einmal spannend. Nach einer zunächst abgewehrten Standardsituation traf Elmedin Bekric von der Strafraumkante zum Anschlusstreffer. Unmittelbar danach verpassten die Wölfe es, den alten Abstand wieder herzustellen und ließen kurzzeitig die nötige Souveränität vermissen. „Die Einwechselspieler Quirin Hofer und Philip Sterr haben dann aber noch einmal frischen Wind gebracht“, lobte Gries.
In der 78. Minute erzielte Routinier Sterr nach einem zunächst abgewehrten Distanzschuss von Münch „in alter Stürmermanier“ (Gries) schließlich das beruhigende 3:1. Nach Zuspiel von Matovic legte der 37-Jährige wenig später noch einen weiteren Treffer nach. Gries zog am Ende ein positives Fazit: „Über 90 Minuten gesehen gibt es keinen Zweifel daran, wer den Sieg verdient hatte.“