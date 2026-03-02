Sterr-Doppelpack rettet den TSV Gräfelfing aus der Abstiegszone Joker sorgt für frischen Wind von Tobias Empl · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

„Das war der Flaschenöffner“: Die Spieler des abstiegsbedrohten TSV Gräfelfing bejubeln das 1:0 von Johannes Münch (2.v.l.). – Foto: Dagmar Rutt

Der TSV Gräfelfing gewinnt das Kellerduell gegen die TSG Pasing. Die Wölfe klettern damit auf den Relegationsrang der Kreisliga 2.

Der TSV Gräfelfing hat seine in den Testspielen gestartete Siegesserie auch im ersten Pflichtspiel nach der Winterpause fortgesetzt. Im Kellerduell gegen die TSG Pasing setzte sich das Team von Trainer Andreas Gries am Samstag auf dem heimischen Kunstrasen mit 4:1 durch. Damit bauten die Wölfe den Abstand auf das Schlusslicht der Kreisliga 2 auf fünf Zähler aus und kletterten von einem direkten Abstiegsplatz auf einen Relegationsrang. „Wir haben das umgesetzt, was wir schon in der Vorbereitung gezeigt haben – auch wenn es wie erwartet ein anderes Spiel war als zuletzt“, sagte Gries zufrieden. Sa., 28.02.2026, 13:15 Uhr TSV Gräfelfing Gräfelfing TSG Pasing TSG Pasing 4 1 Abpfiff Anders als bei den Tests gegen die Bezirksligisten TSV Geiselbullach und SC Olching waren die Gastgeber diesmal gegen einen defensiv eingestellten Gegner gezwungen, selbst das Spiel zu machen. In der Anfangsphase taten sie sich damit noch etwas schwer, in der 20. Minute führte einer der vielen Gräfelfinger Eckbälle jedoch nach mehreren zunächst abgeblockten Versuchen zur 1:0-Führung durch Johannes Münch. „Das war der Flaschenöffner“, kommentierte Gries. Nur drei Minuten später erhöhte der mit dem Rücken zum Tor angespielte Nikola Matovic aus der Drehung auf 2:0.