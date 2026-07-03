Sternstunden-Aktion: Hofkirchen mit toller Idee Zum 30-jährigen Bezirksliga-Aufstiegsjubiläum tritt die damalige Mannschaft gegen eine Prominenten-Auswahl an von Thomas Seidl · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

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1996 schaffte der SV Hofkirchen den Sprung in die Bezirksliga und für den Verein aus dem Landkreis Passau bleibt das ein unvergessener Erfolg. Die Aufstiegsmannschaft verabredete sich schon vor längerer Zeit dazu, sich zum 30-jährigen Aufstiegsjubiläum zu treffen. Die Protagonisten der erfolgreichsten Ära der Schwarz-Blauen haben dann die Idee entwickelt, nochmal ihre Fußballschuhe zu schnüren und für einen guten Zweck zu spielen. Am Samstag (Anstoß: 17 Uhr) steigt das vom Veranstalter als "Traumspiel" deklarierte Match der Aufstiegshelden von 1996 gegen eine Auswahl von regionalen Politikern und bekannten Personen aus der Gesellschaft.

"Wir freuen uns riesig, drei Jahrzehnte nach diesem historischen Erfolg mal wieder zusammenzukommen. Das war damals eine überragende Zeit und nun nochmal mit den ganzen alten Weggefährten auf den Platz stehen zu dürfen, ist eine tolle Geschichte - wenngleich viele Spieler mittlerweile schon nahe am Rentenalter sind", lacht Hans Aschenbrenner, der einer der Organisations-Motoren des Events ist.



Die Einnahmen der Partie kommen dem Sternstunden-Projekt zugute. Der 1993 gegründete gemeinnütziger Verein mit Sitz in Münche unterstützt unter anderem Einrichtungen, die sich um kranke, behinderte und in Not geratene Kinder kümmern. "Wir haben uns dazu entschlossen, dass der Eintritt für unser Benefizspiel mindestens bei 5 Euro liegt - wer will, kann gerne mehr spenden", verrät Aschenbrenner, der sich auch schon riesig auf die dritte Halbzeit freut: "Auch da wird einiges geboten sein."









Im Kader der Legenden-Elf stehen unter anderem die beiden ehemaligen Vilshofener Drittliga-Fußballer Christian Baier, der den SVH damals als spielender Chefanweiser anführte, und Ausnahme-Torhüter Sepp Stadler. Auch Kicker wie Marco Hafner, Rupert Doppelhammer und Günther Sagerer sind in der Region bekannte Namen.





