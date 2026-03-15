 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

Sternstunde von Breidenbachs Viktor Vielwock bei 6:1-Gala

Teaser VL MITTE: +++ Der FV Breidenbach feiert in Heuchelheim seiner fußballerische Auferstehung: Ein spektakulärer Viererpack von Viktor Vielwock sorgt für einen umjubelten Kantersieg +++

von Redaktion · Heute, 21:48 Uhr · 0 Leser
Von Breidenbachs Viktor Vielwock (r., hier gegen Steinbachs Jan Wontka) werden die Heuchelheimer Spieler wohl noch einige Zeit Albträume haben. © Lars Hinter
Von Breidenbachs Viktor Vielwock (r., hier gegen Steinbachs Jan Wontka) werden die Heuchelheimer Spieler wohl noch einige Zeit Albträume haben. © Lars Hinter

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Heuchelheim. Was für eine Gala, was für eine Auferstehung, was für ein Paukenschlag, was für eine Befreiung. Für den FV Breidenbach hatten nach dem 6:1-Husarenstreich bei den Turn- und Sportfreunden Heuchelheim am Sonntag, anders als bei Helene Fischer, die „Gefühle keine Schweigepflicht“ - ganz im Gegenteil: Als Schiedsrichter Makram Nadat das Mittelhessen-Duell beendete, kannte der Jubel bei allen Protagonisten aus dem Perftal keine Grenzen.

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