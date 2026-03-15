Sternstunde von Breidenbachs Viktor Vielwock bei 6:1-Gala

Von Breidenbachs Viktor Vielwock (r., hier gegen Steinbachs Jan Wontka) werden die Heuchelheimer Spieler wohl noch einige Zeit Albträume haben. © Lars Hinter

Heuchelheim. Was für eine Gala, was für eine Auferstehung, was für ein Paukenschlag, was für eine Befreiung. Für den FV Breidenbach hatten nach dem 6:1-Husarenstreich bei den Turn- und Sportfreunden Heuchelheim am Sonntag, anders als bei Helene Fischer, die „Gefühle keine Schweigepflicht“ - ganz im Gegenteil: Als Schiedsrichter Makram Nadat das Mittelhessen-Duell beendete, kannte der Jubel bei allen Protagonisten aus dem Perftal keine Grenzen.