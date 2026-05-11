Stern-Zweite bleibt ungeschlagen, aber torlos von Nico Schoch · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Ein Spiel, das keinen Sieger verdient hätte: Der 1.FC Stern II muss sich mit einer Nullnummer gegen die SGM Fachsenfeld/Dewangen II begnügen.



Das Positive vorneweg: Die Stern-Zweite bleibt im Jahr 2026 unbezwungen. Vor heimischer Kulisse fiel dem Team von Trainer Marcel Knödler insgesamt aber zu wenig ein, um alle drei Punkte zu behalten. Nur in der Anfangsphase lief das Offensivspiel so flüssig wie gewünscht, Niko Emmanouilidis vergab eine gute Kopfballchance. Die Gästeabwehr sortierte sich fortan. Die Mögglinger fanden kaum ein Durchkommen, unterbanden gleichzeitig die versuchten Umschaltaktionen des Gegners konsequent.





Im Spiel nach vorne blieb der Stern vieles schuldig. Direkt vor der Pause wurde ein Freistoß von Daniel Schrimpf auf der Linie geklärt, nach dem Seitenwechsel versuchten es Tim Knödler und David Fischer erfolglos aus der Distanz. Die größte Gelegenheit zur Führung hätte Tim Wölz gehabt, doch der Kapitän schlug an einer Bestepe-Flanke vorbei. Symbolisch für einen Tag, an dem wenig bis gar nichts gelingen wollte. Als später Wölz punktgenau in die Mitte Flanke, da köpfte Simon Fischer am Ziel vorbei.



Umgekehrt hatte der Stern sogar Glück, als Onurcan Bestepe eine hohe Freistoßhereingabe klären wollte und die Kugel auf dem eigenen Querbalken aufsetzte. In der Schlussphase marschierte Marius Haas nach Steilpass von Jim Deininger unbedrängt aufs gegnerische Tor zu, brachte die Kugel aber nicht am Tormann vorbei. Auch in der sechsminütigen Nachspielzeit hielt Fachsenfeld/Dewangen dem wütenden, aber planlosen Anrennen des Stern statt.





Trotz dem verpassten Heimsieg erobern die Mögglinger den dritten Tabellenplatz in der Kreisliga B2 zurück und gastieren am kommenden Sonntag zum Spitzenspiel beim Vierten SGM Lautern-Essingen II.