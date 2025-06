Stern und SCC holen Neuzugänge - Füchse verabschieden Spieler

Stern 1900 holte in der abgelaufenen Saison die Vizemeisterschaft in der Berlin-Liga. Nun verstärken die Steglitzer den Kader für die kommende Saison. Ali Elmahdawi kommt von den Spandauer Kickers. Zudem bringt der neue Trainer Kai Brandt mit Ibrahim Kalil Keita einen Spieler vom SC Charlottenburg mit.

24.06. +++ Füchse verabschieden Spieler

Nach der Saison ist vor der nächsten. Zur kommenden Spielzeit werden einige Akteure die Füchse verlassen. Der Verbandsligist hat mit Rene Pütt, Samet Alkan, Florian Wündsch, Nando Hofmann und Max Oberschmidt bereits fünf Spieler verlassen.

21.06. +++ Internationaler Besuch in der Hauptstadt

Von Donnerstag an weilten die Westminster Wanderers aus London in Berlin. Das Team, das in der englischen Southern Sunday Football League spielt, befindet sich derzeit auf Tour. Bereits am Donnerstagabend absolvierten die Engländer zwei Testspiele. Gegen Corso Vineta gewann Westminster mit 1:2, gegen die Deutsche Autoren-Nationalmannschaft mit 7:8. Am Freitag und Samstag folgten weitere Spiele, unter anderem gegen ein Mixed-Team der Herrenmannschaften des TSV Mariendorf. Am Samstagnachmittag reisten die Londoner dann weiter nach Polen.

20.06. +++ Bulang verlässt Altglienicke

Justin Bulang verlässt die VSG Altglienicke und wechselt innerhalb der Regionalliga Nordost zum FSV Luckenwalde. Der 21-jährige Abwehrspieler kam 2023 aus dem Nachwuchs von Dynamo Dresden zur VSG, hatte in Berlin aber immer wieder mit Verletzungen zu tun und absolvierte daher nur 19 Partien.