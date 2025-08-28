Stern schlägt Mariendorf - Türkspor, Füchse und BW90 marschieren

Englische Woche in der Berlin-Liga! Am Mittwoch spielen (fast) alle Teams ihr zweites Saisonspiel.

Stern 1900 verhinderte gestern Abend den Fehlstart. Nach der Niederlage gegen den Frohnauer SC sah es im Spiel gegen Mariendorf zunächst wieder nicht gut aus. Die Gäste gingen nach einer Viertelstunde durch Wesa Den Araujo Van-Dunem in Führung. Doch die Steglitzer drehten im zweiten Abschnitt auf, schossen durch Hamid Sen und Oliver Gantzberg innerhalb weniger Augenblicke zwei Tore und drehten das Spiel. Nicolas Fäßler gelang schließlich noch das 3:1. Mehmet-Can Senocaks Anschlusstreffer kam zu spät für die Gäste.

Überraschung in Wilmersdorf. Hohen Neuendorf entführte nach wilder Schlussphase drei Punkte aus dem Volkspark. Die Partie eröffnete Nick Przesang nach einer Viertelstunde mit dem 0:1 für die Gäste. Nicolas Russo glich spät für Wilmersdorf aus, da lief bereits die Nachspielzeit. Wenige Sekunden später flog Marvin Kupfer mit gelb-rot. Hohen Neuendorf nutzte die Überzahl, Jean-Marc Soine traf in der 7. Minute der Nachspielzeit zum umjubelten Sieg.

Blau Weiß 90 knüpfte am Mittwochabend an den Auftaktsieg gegen Polar Pinguin an. Im Duell der Aufsteiger setzte sich der Mitfavorit um den Titel souverän gegen den SSC Südwest durch. Florian Kohls brachte die Gäste in der 14. Minute in Führung, vor der Pause erhöhte Guilherme Henrique Lopes de Oliveira per Doppelpack auf 0:3. Darryl Geurts besorgte kurz vor Schluss den 0:4-Endstand.

Polar Pinguin holte am Mittwochabend spät einen Punkt gegen Empor. Dabei sah es lange nicht danach aus. Max Zander und Quentin Albrecht brachten Empor per Doppelschlag in Führung. Die hielt lange an. Den Anschlusstreffer durch Moritz Sondermann in der 83. Minute konterte Empor erneut durch Quentin Albrecht, der in der 87. Minute auf 1:3 stellte. Polar Pinguin warf alles nach vorn, verkürzte erneut durch Sondermann (90.) und erzielte schließlich durch den eingewechselten Lenny Schwabe noch den Ausgleich (90.4). ---

Wie schon im April beim letzten Aufeinandertreffen beider Teams setzten sich die Spandauer Kickers mit 2:1 gegen den Berliner SC durch. Okan Tastan traf in der 17. Minute zum 1:0, Stephan Ngah glich kurz vor der Pause aus. Den zweiten Durchgang eröffnete SpaKis neuer Torjäger Tugay Uzan mit seinem ersten Saisontreffer, der gleichzeitig den 2:1-Endstand besorgte. Dass der Berliner SC ohne Punkte nach Hause fahren musste, lag auch an SpaKi-Keeper Nils Gardeike, der in der 68. Minute einen Foulelfmeter der Gäste parierte und den Sieg festhielt. ---

Nach einem fulminanten Start - Ahmad Haj Youssef brachte Rudow bereits in der 3. Minute in Führung - hat der TSV seinen ersten Punkt nach der Berlin-Liga-Rückkehr geholt. Zwar drehte Frohnau die Partie dank der Tore von Rangga Musiol und Maximilian Mundt, doch Matteo Günther stellte in der 90.+3 noch auf 2:2. ---

Nach dem Auftaktsieg in Staaken hat Türkspor am Mittwochabend nachgelegt. Dabei profitierten die Gastgeber von einem frühen Platzverweis für Biesdorfs Benjamin Sommer, der in der 25. Minute nach einem durchaus harten Einsteigen vorzeitig duschen musste. In der Folge dominierte Türkspor mit einem Mann mehr, ging durch Artin Zardoshtian kurz vor der Pause in Führung. Nach Wiederanpfiff legte Süleyman Kapan nach, ehe ein Eigentor der Biesdorfer auf 3:0 erhöhte. Emre Turan legte fünf Minuten vor dem Ende gar noch das vierte nach. Biesdorfs Ibrahim Haj Youssef gelang noch der Ehrentreffer. ---

Auch die Füchse veredeln den guten Saisonstart. Dem 4:2-Erfolg bei Empor folgte am Mittwoch ein knapper Erfolg im Mommsenstadion. Dabei brachte Patrick Maykowski den SCC zunächst in Führung. Diese glich Victor Sunday im zweiten Durchgang zunächst aus, ehe Furkan Yildirim kurz vor Schluss zum 1:2 traf. ---

Mi., 10.09.2025, 19:30 Uhr SC Staaken SC Staaken VSG Altglienicke Altglienicke II 19:30 PUSH

Die Partie des SC Staaken gegen Altglienicke II findet erst am 10. September statt.

---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

