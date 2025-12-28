Stern Marienfelde verpflichtet doppelte Oberliga-Erfahrung

Mit Max Konrad und Joshua Lang verpflichtet Stern Marienfelde zwei oberligaerfahrene Spieler für den Aufstiegskampf in der Landesliga, Staffel 2

Lang bringt die Erfahrung aus 64 Oberligaspielen sowie einer Regionalligapartie für Viktoria Berlin mit. Konrad stand bereits 107-mal in der Oberliga auf dem Platz. Beide werden künftig das weiß-schwarze Trikot tragen.

Schon vor Weihnachten gibt Stern Marienfelde über die sozialen Medien bekannt, dass sich der Aufstiegskandidat der Landesliga-Staffel 2 verstärkt. Der Tabellendritte verpflichtet mit Joshua Lang und Max Konrad zwei oberligaerfahrene Spieler für die Rückrunde.

Mit diesen Transfers untermauert Stern Marienfelde seinen Anspruch, den Aufstieg in die Berlin-Liga zu realisieren. Im Kampf um die Spitzenplätze liefern sich die Marienfelder ein enges Rennen mit Tabellenführer Meteor und Verfolger Teutonia.

