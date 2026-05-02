Stern gewinnt Verfolgerduell, Empor marschiert Richtung Klassenerhalt

– Foto: Ralf Seedorff

Im Verfolgerduell hat sich Blau Weiß 90 beim 1. FC Wilmersdorf durchgesetzt, ist am Gegner vorbeigezogen und vorerst Zweiter. Dabei gingen die Hausherren zunächst nach wenigen Sekunden durch Nelson Okech in Führung, doch die Gäste aus Mariendorf drehten die Partie durch Gelicio Aurelio Banze und Darryl Geurts.

Die Füchse haben ihren zehnten Sieg in Serie eingefahren. Im Heimspiel gegen Türkspor traf Bedirhan Sivaci im ersten Durchgang zur Führung. Diese bauten Rayan Ait Manssour, Enes Gök und Pedro Henrique Heerdt nach der Pause aus. Süleyman Kapan gelang nur noch ein Ehrentreffer. Damit sind die Füchse in der aktuellen Tabelle auch rechnerisch nicht mehr einzuholen, doch es stehen noch Sportgerichtsurteile aus, die in der Tabelle Folgen haben werden. Die Meisterfeier wurde also nochmal vertagt. ---

Stern 1900 hat das Duell der Tabellennachbarn für sich entschieden und ist an Aufsteiger Rudow vorbeigezogen. Oliver Gantzberg brachte die Steglitzer früh in Führung. Berk Karadayi und Tim Schönfuß-Hahm legten noch vor der Pause nach. Rudow kam im zweiten Spielabschnitt nochmal ran, für einen Punkt oder gar mehr reichte es aber nicht mehr. ---

Empor ist ein riesiger Schritt Richtung Klassenerhalt gelungen. Die Prenzlberger unterstrichen ihre Form der letzten Wochen auch auf heimischem Rasen gegen Hohen Neuendorf. Timon Hätscher und Niklas Grahl-Störig brachten Empor zwei Mal in Führung. Hohen Neuendorf konnte zunächst nach kontern, doch in der Schlussphase entschieden Jason Kofi Appiah und Leopold Neumeier die Partie. Empor jetzt mit 40 Punkten Siebter. ---

Nach starkem Zwischenspurt ist der SSC Südwest über den Strich gesprungen, hat zwei Zähler Vorsprung auf den Frohnauer SC auf Platz 16. Am Sonntag wartet eine schwere Aufgabe, wenn die Steglitzer beim viertplatzierten SC Charlottenburg gastieren. Der hat weiterhin gute Chancen auf Platz zwei. ---

Ein richtiger Abstiegskracher erwartet uns am Sonntag auf dem Poloplatz. Der 16. empfängt den 14., der Frohnauer SC will von den Abstiegsplätzen springen. Biesdorf hat zwei Punkte mehr auf dem Konto, kann und will den Vorsprung ausbauen. ---

Heute, 13:00 Uhr Berliner SC Berliner SC VSG Altglienicke Altglienicke II 13:00 PUSH

Auch beim Berliner SC steht viel auf dem Spiel. Nur drei Punkte trennen den BSC von den Abstiegsplätzen. Dort steht die VSG Altglienicke II nach verheerender Rückrunde. Der Tabellenletzte ist fast schon zum Punkten verdammt. ---

Und auch Polar Pinguin braucht Punkte im Kampf um den Ligaverbleib. Der Vorletzte empfängt die Spandauer Kickers, die sich bei sechs Punkten Vorsprung auf Frohnau auch noch nicht zu sicher fühlen dürfen. ---

Heute, 14:30 Uhr TSV Mariendorf 1897 TSV 1897 SC Staaken SC Staaken 14:30 PUSH