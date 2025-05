Stern Britz steigt ab - Rückschlag für Preussen II

Der Abstieg von Stern Britz aus der Landesliga ist endgültig besiegelt. Fünf Spieltage vor Saisonende steht fest: Der Klub tritt den Gang in die Bezirksliga an. Vor einem Jahr war es noch die Berlin-Liga. Eine hohe Heimniederlage gegen den Köpenicker FC und der gleichzeitige Sieg von Al-Dersimspor machen den Klassenerhalt rechnerisch unmöglich.

Während für Britz die Saison kaum noch sportliche Bedeutung hat, schöpft der SV Empor II wieder Hoffnung. Mit einem klaren Auswärtserfolg beim Berliner SC II gelingt der zweite Mannschaft ein kleiner Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Sie bleibt damit in Schlagdistanz zu Platz 13, der am Ende den Klassenerhalt sichert.

An der Tabellenspitze kristallisiert sich immer mehr ein Zweikampf heraus. Rudow und der BFC Meteor bleiben auf Kurs und lassen keine Punkte liegen. Anders die Reserve von Preußen Berlin, die in Borsigwalde nur zu einem Unentschieden kommt. Der Rückstand auf Rang zwei wächst, das Aufstiegsrennen rückt für die Lankwitzer damit in weite Ferne.

Am kommenden Spieltag stehen zwei richtungsweisende Partien an: Rudow tritt beim BSV 92 an, während Meteor im direkten Verfolgerduell Preußen II empfängt.