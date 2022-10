Stern Britz bestätigt Stralaus abwärtstrend

Am 8. Spieltag der Landesliga Staffel 2 empfing Stern Britz, Berolina Stralau.

Stralau mit 4 Niederlagen in folge auf dem 11. Tabellenplatz und Stern Britz auf dem 9.Platz und einem Punkt abstand in einer sehr ausgeglichenen Staffel.

Die ersten 10 Minuten waren geprägt von vielen Eckbällen von Seiten der Britzer, gefährlich wurden sie jedoch eher weniger. Nach 15 Minuten kam es dann zur ersten richtigen Gelegenheit doch der Querpass vor dem Kasten der Stralauer war abseits. 37 Spielminuten wieder ein klasse Querpass von Britz, Kemkes konnte jedoch nicht vor dem leeren Tor der Stralauer bewerten. Und so ging es mit einem eher schmeichelhaften 0:0 in die Kabine. Britz hätte hier mit Sicherheit mit einem, wenn nicht sogar mit zwei Toren in Führung liegen müssen.

In hälfte zwei dauerte es 9 Minuten bis Britz wieder vor dem Kasten stand und - wieder einmal- vor dem leeren Kasten scheiterte. Von Stralau kam bisher noch nicht so viel außer eventuell, ein oder zwei schüsschen auf den Kasten von Keeper Ziebarth. 56 Minuten konnte Stralau die Null halten ehe Kemkes eine Flanke mit dem Kopf zur verdienten Führung einköpfen konnte. Nur zwei Minuten später konnte Britz in Persona Kempkes erhöhen auf 2:0. In der 62. machte Schneider dann den Sack vermeintlich zu und traf sehenswert zum 3:0.