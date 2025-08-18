Stern 1900 verpflichtet Sturm-Talent Hamid Sen

Sen konnte unter den professionellen Bedingungen beim BAK nicht bleiben. Die Trainingszeiten am Tage waren mit seiner Ausbildung nicht unter einen Hut zu bringen. Am Sonntag gab er beim holprigen 5:2-Sieg beim Kreisligisten JFC Berlin gleich sein Startelf-Debüt für Stern. Trainer Kai Brandt hatte ihn sofort ins kalte Wasser geschmissen, um zu sehen, wie weit er nach seiner trainingslosen Zeit bereits ist. Sein Fazit: „Gute Ansätze, aber er wird noch ein wenig brauchen. Man darf jetzt keine Wunderdinge erwarten.“