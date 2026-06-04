Stern 1900: Neuer Trainer bringt mehrere Spieler mit

Stern 1900 setzt zur kommenden Saison auf Jeremy Kaatz als neuen Cheftrainer seiner Berlin-Liga-Mannschaft. Der 32-Jährige wechselt vom SSC Südwest auf den Sterner und tritt damit die Nachfolge auf der Kommandobrücke der Steglitzer an. Yanik Schottelius hört aus persönlichen Gründen auf. Er löst überraschend Kai Brandt im Herbst ab.

Auch als Trainer sammelte er auf dem Sterner bereits Erfahrungen und betreute dort unter anderem die U17- und U19-Mannschaften. Die vorhandenen Strukturen und bekannten Ansprechpartner sollen ihm den Einstieg erleichtern.

Der Entschluss zum Vereinswechsel stand für Kaatz nach eigenen Angaben bereits seit der Winterpause fest. „Nach fünf Jahren ist es Zeit für eine neue Herausforderung“, erklärt der Trainer. Dass diese nun beim SFC Stern 1900 wartet, kommt nicht von ungefähr. Kaatz kennt den Verein bestens: Als Spieler lief er einst gemeinsam mit Sterns neuem Sportlichen Leiter Mario Langner für die erste Mannschaft auf, ehe eine schwere Verletzung seine aktive Karriere bereits mit 21 Jahren beendete.

Kaatz beendet nach fünf Jahren seine Tätigkeit beim SSC Südwest, wo er seine erste Station als Cheftrainer erfolgreich gestaltete. Unter seiner Führung gelang unter anderem der Aufstieg in die Berlin-Liga. Aktuell befindet sich der Verein noch im Kampf um den Klassenerhalt.

Über Ballbesitzfußball Kontrolle im Spiel

Sportlich verfolgt Kaatz eine klare Idee. Seine Teams sollen über Ballbesitz das Spiel kontrollieren, kompakt verteidigen und nach Ballgewinnen schnell umschalten. Die genaue Ausrichtung werde zwar vom vorhandenen Kader abhängen, dennoch setzt er auf mutigen und modernen Fußball. „Gegen die Schwergewichte wollen wir nicht wie ein Kaninchen vor der Schlange auftreten“, betont der neue Coach.

Junge Spieler sollen gefördert werden

Ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit liegt auf der Förderung junger Spieler. Bereits beim SSC Südwest vertraute Kaatz regelmäßig auf Nachwuchskräfte und möchte diesen Weg auch beim SFC Stern 1900 fortsetzen. Mit der starken Nachwuchsabteilung des Vereins sieht er dafür ideale Voraussetzungen.

Neuer Trainer sorgt für neues Spielerpersonal

Parallel zur Trainerverpflichtung laufen die Planungen für die kommende Saison auf Hochtouren. Nach FuPa-Informationen sollen mit Toni Stroehlke, Philipp Olsowski und Til Schramm mehrere Spieler vom SSC Südwest zum SFC Stern 1900 wechseln. Zudem befinden sich die Verantwortlichen mit weiteren Akteuren in Gesprächen.

Diese Spieler bleiben Stern 1900 erhalten

Wichtige Personalien konnte der Verein bereits klären. Kapitän Luca Rohr sowie Oliver Gantzberg und Franz Wetzel haben ihre Zusage für die kommende Spielzeit gegeben. Darüber hinaus bleiben auch Collin Drost, Jordan Thurau, Mik Dankou, Ali Shaarawy, Mert Torun und Ali Iraqui an Bord. Aus der eigenen A-Jugend rücken Jayden Cara, Ismar Hodzic und Luis Schimmelpfennig in den Herrenbereich auf. Gleichzeitig wird sich der Verein nach Saisonende von einigen Spielern trennen, während andere den Verein auf eigenen Wunsch verlassen werden. Weitere Entscheidungen stehen noch aus.

Stern 1900 setzt auf Kontinuität und Entwicklung

Nach einem personell turbulenten Jahr setzt der SFC Stern 1900 nun auf Kontinuität und Entwicklung. Mit Jeremy Kaatz übernimmt ein Trainer, der den Verein und sein Umfeld kennt und in den vergangenen Jahren bewiesen hat, dass er Mannschaften formen und weiterentwickeln kann. Die Verantwortlichen hoffen, gemeinsam die Grundlagen für eine erfolgreiche Zukunft zu schaffen. Kaatz blickt jedenfalls optimistisch auf seine neue Aufgabe und ist überzeugt, in der kommenden Saison „eine junge, hungrige und schlagkräftige Truppe“ auf den Platz bringen zu können:

"Ich werde nach 5 Jahren bei Südwest zurück zu meinem alten Verein Stern 1900 (1. Herren) wechseln. Dort habe ich in der A-Jugend, kurz in der Männer gespielt und die U17 und U19 betreut. Fühlt sich für mich an wie nach Hause kommen"

Hier die Social Media Meldung von Stern 1900:

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