Stern 1900: Mit klarem Plan in die neue Spielzeit

Ein klares Aufstiegsziel gibt es nicht. Vielmehr soll attraktiver, strukturierter Fußball gespielt werden – mit einem Kader, der in der Breite wie in der Tiefe überzeugt. Besonderes Augenmerk gilt dabei der Verzahnung mit der A-Jugend. Mit Emre Özkaya und Ferdinand Gefrörer rückten in der Rückrunde bereits zwei Talente in die Erste auf – als Stammspieler, Scorer und Leistungsträger. Die enge Zusammenarbeit mit Koordinator Christian Müller sowie dem neuen Trainerteam Lirim Mixhaiti und Jeff Midzaiti ist ein zentraler Baustein.

Auch die Berlin-Liga selbst hat an Qualität gewonnen. „Mit Staaken, Blau-Weiß 90, Rudow und SSC Südwest ist sie stärker geworden als vergangene Saison“, so Dogan. Zudem ist der gesamte Staff – mit Ausnahme von Betreuer Fiebiger – neu besetzt. „Wir müssen uns finden, entwickeln und als Einheit wachsen.“