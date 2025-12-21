 2025-12-17T10:26:01.779Z

Pokal
– Foto: Ralf Seedorff

Stern 1900 II schlägt Favoriten, Croatia II kassiert vier rote Karten

Viertelfinale im Überblick

Verlinkte Inhalte

Berlin-Pokal 2. M.
Berlin-Pokal u. H.
Pokal 7er Herren
Altglienicke II
FC Viktoria II

Am Wochenende finden die Viertelfinal-Partien in den Berliner Pokal-Wettbewerben der Herren statt.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

1. Herren

Einen ausführlichen (Vor-)Bericht zum Landespokal der 1. Herren, in dem bereits ein Viertelfinale gespielt wurde, findet ihr hier.

---

2. Herren

Do., 18.12.2025, 19:30 Uhr
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers II
FSV Berolina Stralau 1901
FSV Berolina Stralau 1901Stralau II
2
1
Abpfiff

Tore: 1:0 Soul Pringle (16.), 2:0 Lennard Stumpe (48.), 2:1 Roberto Hampel (68. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Linus Gehring (77./FSV Berolina Stralau 1901 II/)

---

Heute, 11:15 Uhr
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900 II
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke II
5
2

Tore: 0:1 Stanley Cross (16.), 0:2 Jan Latzel (28.), 1:2 Alhassane Kante (38.), 2:2 Alhassane Kante (43.), 3:2 Yannick Woithe (80. Foulelfmeter), 4:2 Luan Midzaiti (90.+3), 5:2 Kacper Izydorski (90.+4)

---

Heute, 12:30 Uhr
FC Internationale Berlin
FC Internationale BerlinFC Inter II
BSV Eintracht Mahlsdorf
BSV Eintracht MahlsdorfMahlsdorf II
9
3
Abpfiff

Tore: 1:0 Jannik Hüsing (9.), 2:0 Yasin Kouanda (22.), 3:0 Joshua Senne (28.), 3:1 Devis Meißner (44. Foulelfmeter), 4:1 Joshua Senne (49.), 5:1 Miguel Nunez-Von-Voigt (53. Foulelfmeter), 6:1 Armin Scheffler (69.), 7:1 Jannik Hüsing (73.), 7:2 Moritz Simon (75.), 8:2 Simon Stephan (79.), 9:2 Joshua Senne (85.), 9:3 Devis Meißner (86.)

---

Heute, 14:00 Uhr
S.D. Croatia Berlin
S.D. Croatia BerlinS.D. Croatia II
SV BW Hohen Neuendorf
SV BW Hohen NeuendorfH. Neuendorf II
0
1
Abpfiff

Tore: 0:1 Max Marten (83.)
Gelb-Rot: Matej Husajina (57./S.D. Croatia Berlin II/), Ivica Vukadin (90.+5/S.D. Croatia Berlin II/)
Rot: Marko Bagaric (90.+5/S.D. Croatia Berlin II/), Mac Day Trlica (90.+5/S.D. Croatia Berlin II/)

---

untere Herren

Gestern, 15:00 Uhr
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf III
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900 III
3
2
Abpfiff

Tore: 1:0 Jason Windscheffel (27.), 1:1 Hamit Deniz (45.), 1:2 Hamit Deniz (60.), 2:2 Jason Windscheffel (86.), 3:2 Justin Holzfuß (90.+2)

---

Gestern, 15:25 Uhr
SV BW Berolina Mitte 49
SV BW Berolina Mitte 49Berolina III
FC Hertha 03 Zehlendorf
FC Hertha 03 ZehlendorfFC Hertha 03 III
5
6
Abpfiff

Tore: 0:1 Sven Rösicke (26.), 0:2 Jasper Tegtmeier (42.), 0:3 Simon Haddenhorst (55. Eigentor), 0:4 Eric Schultz (57.), 1:4 Jonathan Siebert (60.), 2:4 Simon Haddenhorst (76.), 2:5 Jasper Tegtmeier (80.), 3:5 Aaron Jehle (81.), 3:6 Nathan Sarzynski (87.), 4:6 Aaron Jehle (88.), 5:6 Thorben Schöffel (90.+6)

---

Heute, 13:00 Uhr
BFC Meteor 06
BFC Meteor 06Meteor 06 III
FC Internationale Berlin
FC Internationale BerlinFC Inter III
2
0
Abpfiff

Tore: 1:0 Onur Bozdag (36.), 2:0 Berkant Kamaci (81.)

---

Heute, 14:00 Uhr
VfB Einheit zu Pankow 1893
VfB Einheit zu Pankow 1893Einh. Pankow III
FC Viktoria 1889 Berlin
FC Viktoria 1889 BerlinFC Viktoria III
3
n.E.
5
Abpfiff

Tore: 0:1 Thorben Latzel (44.), 1:1 Julian Kramme (55.), 2:1 Adrian Wickner (121. i.E.), 3:3 Gregor Luge (121. i.E.), 2:2 Tjark Hinnerk Schlötel (121. i.E.), 2:3 Frederik Wilms (121. i.E.), 3:4 Giorgio Elias Petrioli (121. i.E.), 3:5 Panagiotis Vlachonikolos (121. i.E.)

---

7er Herren

Do., 18.12.2025, 18:30 Uhr
Club-Italia Berlin AdW
Club-Italia Berlin AdWClub Italia
1. FC Wacker 1921 Lankwitz
1. FC Wacker 1921 LankwitzWacker 21
6
n.E.
4
Abpfiff

---

Heute, 14:30 Uhr
Berliner SV 92
Berliner SV 92BSV 1892
1. FC Lübars 1962
1. FC Lübars 1962Lübars
0
3
Abpfiff

---

Heute, 14:30 Uhr
Oranje Berlin
Oranje BerlinOranje II
SC Union-Südost 1924
SC Union-Südost 1924Union-Südost
5
8
Abpfiff

---

So., 18.01.2026, 12:00 Uhr
Berlin Lions FC
Berlin Lions FCBerlin Lions
TSV Wittenau
TSV WittenauTSV Wittenau
12:00

---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

Aufrufe: 021.12.2025, 19:00 Uhr
serAutor