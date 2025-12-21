Stern 1900 II schlägt Favoriten, Croatia II kassiert vier rote Karten

Am Wochenende finden die Viertelfinal-Partien in den Berliner Pokal-Wettbewerben der Herren statt.
Einen ausführlichen (Vor-)Bericht zum Landespokal der 1. Herren, in dem bereits ein Viertelfinale gespielt wurde, findet ihr hier.
---
Tore: 1:0 Soul Pringle (16.), 2:0 Lennard Stumpe (48.), 2:1 Roberto Hampel (68. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Linus Gehring (77./FSV Berolina Stralau 1901 II/)
---
Tore: 0:1 Stanley Cross (16.), 0:2 Jan Latzel (28.), 1:2 Alhassane Kante (38.), 2:2 Alhassane Kante (43.), 3:2 Yannick Woithe (80. Foulelfmeter), 4:2 Luan Midzaiti (90.+3), 5:2 Kacper Izydorski (90.+4)
---
Tore: 1:0 Jannik Hüsing (9.), 2:0 Yasin Kouanda (22.), 3:0 Joshua Senne (28.), 3:1 Devis Meißner (44. Foulelfmeter), 4:1 Joshua Senne (49.), 5:1 Miguel Nunez-Von-Voigt (53. Foulelfmeter), 6:1 Armin Scheffler (69.), 7:1 Jannik Hüsing (73.), 7:2 Moritz Simon (75.), 8:2 Simon Stephan (79.), 9:2 Joshua Senne (85.), 9:3 Devis Meißner (86.)
---
Tore: 0:1 Max Marten (83.)
Gelb-Rot: Matej Husajina (57./S.D. Croatia Berlin II/), Ivica Vukadin (90.+5/S.D. Croatia Berlin II/)
Rot: Marko Bagaric (90.+5/S.D. Croatia Berlin II/), Mac Day Trlica (90.+5/S.D. Croatia Berlin II/)
---
Tore: 1:0 Jason Windscheffel (27.), 1:1 Hamit Deniz (45.), 1:2 Hamit Deniz (60.), 2:2 Jason Windscheffel (86.), 3:2 Justin Holzfuß (90.+2)
---
Tore: 0:1 Sven Rösicke (26.), 0:2 Jasper Tegtmeier (42.), 0:3 Simon Haddenhorst (55. Eigentor), 0:4 Eric Schultz (57.), 1:4 Jonathan Siebert (60.), 2:4 Simon Haddenhorst (76.), 2:5 Jasper Tegtmeier (80.), 3:5 Aaron Jehle (81.), 3:6 Nathan Sarzynski (87.), 4:6 Aaron Jehle (88.), 5:6 Thorben Schöffel (90.+6)
---
Tore: 1:0 Onur Bozdag (36.), 2:0 Berkant Kamaci (81.)
---
Tore: 0:1 Thorben Latzel (44.), 1:1 Julian Kramme (55.), 2:1 Adrian Wickner (121. i.E.), 3:3 Gregor Luge (121. i.E.), 2:2 Tjark Hinnerk Schlötel (121. i.E.), 2:3 Frederik Wilms (121. i.E.), 3:4 Giorgio Elias Petrioli (121. i.E.), 3:5 Panagiotis Vlachonikolos (121. i.E.)
---
---
---
---
---
