 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Stern 1900 II dreht Topspiel, Mitte schießt Spandau ab

16. Spieltag im Überblick

von ser · Heute, 13:53 Uhr · 0 Leser
Archiv
Archiv – Foto: Ralf Seedorff

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BZL Berlin -Staffel 1
BSV Dersim
Stern 1900 II
Lichtenrade
Blankenburg

Der 16. Spieltag der Bezirksliga Staffel 1 wird nachgeholt.

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Gestern, 19:30 Uhr
Lichtenrader BC 1925
Lichtenrader BC 1925Lichtenrade
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900 II
1
2
Abpfiff

Der Lichtenrader BC ist im Topspiel gegen Stern 1900 II nach etwas mehr als einer Viertelstunde in Führung gegangen. Zu diesem Zeitpunkt drohte die Spitzengruppe noch enger zusammenzurücken, doch die Gäste aus Steglitz schlugen im zweiten Durchgang zurück. Alhassane Kante glich zunächst aus, erzielte in der 70. Minute schließlich den 1:2-Siegtreffer. Damit springt Stern zumindest bis Sonntag zurück an die Tabellenspitze.

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Gestern, 19:45 Uhr
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08Vikt. Mitte
FV BW Spandau 03
FV BW Spandau 03BW Spandau
6
1
Abpfiff

Im Duell der Tabellennachbarn hat Viktoria Mitte einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Matteo Ljubic und Liam Stoddard brachten die Hausherren in der 25. bzw. 33. Minute auf die Siegerstraße. Nach Wiederanpfiff schraubte Mitte das Ergebnis innerhalb weniger Minuten auf 6:0 hoch. Spandau konnte nur noch Ergebniskosmetik betreiben.

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So., 29.03.2026, 11:15 Uhr
Sportfreunde Johannisthal
Sportfreunde JohannisthalJohannisthal II
SV Lichtenberg 47
SV Lichtenberg 47Lichtenberg II
11:15

Am Sonntag folgen die restlichen Spiele. Gestartet wird mit der Partie Johannisthal II gegen Lichtenberg 47 II. Die Gäste stehen im gesicherten Mittelfeld, während Johannisthal im Abstiegskampf steckt. Nach zwei Siegen in Folge wollen die Hausherren erneut nachlegen.

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So., 29.03.2026, 12:30 Uhr
FC Spandau 06
FC Spandau 06Spandau 06
BSV Dersim 1993
BSV Dersim 1993BSV Dersim
12:30

Dersim hat am vergangenen Sonntag die Tabellenführung erobert, trifft nun im Duell Letzter gegen Erster auf Spandau 06. Der Gastgeber ist weiterhin erfolglos in dieser Saison.

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So., 29.03.2026, 12:40 Uhr
VfB Sperber Neukölln 1912
VfB Sperber Neukölln 1912Sperber Neu.
Sport-Union Berlin
Sport-Union BerlinSport-Union
12:40

Ein echtes Kellerduell wartet am Sonntag auf dem Jubiläumssportplatz auf uns, wenn der 14. den 12. empfängt. Sport-Union ist inzwischen tief in den Abstiegskampf gerutscht.

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So., 29.03.2026, 13:00 Uhr
Anadoluspor Berlin 1970
Anadoluspor Berlin 1970Anadoluspor
1. FC Schöneberg 1913
1. FC Schöneberg 1913Schöneberg II
13:00

Anadoluspor hat am Sonntag einen Last-Minute-Sieg feiern können und will diesen Schwung nun in die Partie gegen Tabellennachbar Schöneberg II mitnehmen. Die Gäste, die sechs Punkte hinter Anadolu liegen, könnten die Top 5 nochmal angreifen.

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So., 29.03.2026, 14:00 Uhr
SG Rotation Prenzlauer Berg
SG Rotation Prenzlauer BergRotation PB
SV Blau-Gelb Berlin
SV Blau-Gelb BerlinSV Blau-Gelb
14:00

Wieder treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander. Rotation (10.) empfängt den Tabellenelften, den SV Blau-Gelb Berlin. Der Vorsprung auf die gefährdete beträgt nur vier bzw. drei Punkte. Ein sogenanntes 6-Punkte-Spiel also.

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So., 29.03.2026, 14:30 Uhr
SG Blankenburg
SG BlankenburgBlankenburg
BFC Südring Amed
BFC Südring AmedSüdring Amed
14:30

Blankenburg muss dringend punkten, droht den Anschluss zu verlieren. Südring Amed ist derweil noch näher an die Aufstiegsränge herangerückt, liegt nur noch einen Punkt hinter Platz zwei.

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