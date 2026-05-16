Stern 1900 beendet Empors Lauf und springt in die Top 5

Archiv – Foto: Ralf Seedorff

Am Wochenende steht der 30. Spieltag der Berlin-Liga an.

Nach miserabler Rückrunde hat Altglienicke II zuletzt die Kurve gekriegt. Am Freitag folgte der dritte Sieg in Folge. Bei Türkspor brachte Emir Bakal die Regionalliga-Reserve bereits nach wenigen Sekunden in Führung. Louis Wagner, Saimir Koci, Ibrahim El Taib und Moritz Tomczak trafen in der Folge.

Im Kellerduell treten Südwest und Biesdorf auf der Stelle. Im direkten Duell teilten beide die Punkte. Dabei gingen die Gäste nach torloser erster Halbzeit und folgendem Platzverweis in Unterzahl in Führung, doch die glich Juan Cernescu in der Nachspielzeit aus. ---

Blau Weiß 90 hat seine Ambitionen auf Platz zwei in Rudow unterstrichen. Darryl Geurts traf im ersten Durchgang. Nach der Pause legten Niklas Struck per Doppelpack und Emre Rosin nach. Rudow kam noch zum Ehrentreffer. ---

Die Füchse haben im Topspiel bei Wilmersdorf eine der besten Saisonleistungen abrufen können und gezeigt, warum sie mit deutlichem Abstand auf Platz eins stehen. Rayan Ait Manssour traf doppelt. Auch Enes Gök, Victor Sunday und Cengizhan Haney waren erfolgreich. ---

Der SFC Stern 1900 hat den Höhenflug von Empor beendet. Dabei sah es zunächst anders aus. Nach torloser erster Halbzeit brachte Timon Hätscher die Gäste in der 58. Minute in Führung, verpasste bei einem Lattentreffer im Anschluss das 0:2. Dann schlug Stern zurück. Tim Schönfuß-Hahm traf zum Ausgleich, ehe der zur Pause eingewechselte Oliver Gantzberg die Partie per Doppelpack entschied. ---

Der Frohnauer SC tritt am Sonntag mit neuem Trainer bei den Spandauer Kickers an. Olaf Jahn hat in dieser Woche an der Seitenlinie übernommen, soll den Tabellenletzten zum Klassenerhalt führen. Ein Dreier beim Elften würde dabei sicher helfen. ---

Der SCC hat den zweiten Platz zuletzt abgeben müssen, ist derzeit Vierter und empfängt am Sonntag im Mommsenstadion den TSV Mariendorf. Die Gäste sind Zehnter, haben in der Vorwoche die magische 40-Punkte-Marke geknackt und sind dennoch noch nicht ganz sicher. ---

Morgen, 14:00 Uhr Polar Pinguin Berlin Pinguin Berliner SC Berliner SC 14:00 PUSH

Ein weiteres Kellerduell erwartet uns am Sonntag in der Markgrafenstraße. Dort empfängt der 16. den 12. Zwischen Polar Pinguin und dem Berliner SC liegen vier Punkte, Polar winkt dennoch der Sprung über den Strich, wenn die Konkurrenz mitspielt. Für den Berliner SC gilt: Verlieren verboten. ---

Bei Staaken gegen Hohen Neuendorf könnten die Vorzeichen kaum unterschiedlicher sein. Staaken hat sich dank starker Rückrunde aus dem Abstiegskampf verabschiedet, schielt Richtung Platz zwei, verlor zuletzt aber drei Mal in Folge ohne eigenes geschossenes Tor. Hohen Neuendorf liegt nur vier Zähler vor Platz 16.

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