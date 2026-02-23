Sterkrade springt auf Platz 2, RWE II mit "Arbeitssieg" gegen Steele

Sterkrade gewinnt gegen Königshardt. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Lediglich der SV Burgaltendorf ließ inmitten der absoluten Top-Teams Punkte liegen. Gegen Fortuna Bottrop kam der Vorjahres-Neuntplatzierte nicht über ein torloses Remis hinaus. So zieht die SpVgg Sterkrade 06/07 wieder vorbei, hausiert nach dem klaren 4:0-Erfolg gegen die SF Königshardt auf dem Aufstiegsrelegationsrang. Auch Rot-Weiss Essen II behielt am Ende die Oberhand, musste gegen die SpVgg Steele zwischenzeitlich aber auch zittern. Der FC Blau-Gelb Überruhr sendete ein zartes Lebenszeichen vom Tabellenende mit einem 1:1 gegen Fatihspor Essen. Am Freitag gewann der VfB Frohnhausen bereits das Verfolgerduell gegen SuS Haarzopf.

Der VfB Frohnhausen hat nach dem Freitagabend zumindest für den Moment den Rückstand auf die Spitzenplätze verkürzt. Issa Said (23.) und Prince Igbozuruike (44.) brachten die Hausherren noch in der ersten Hälfte entscheidend in Front. Haarzopf kam zwar durch Felix Franken (78.) noch einmal dran, für etwas Zählbares sollte es aber nicht reichen. Der Frohnhausener Erfolg wird umso beeindruckender, wechselten Chamdin Said im gesamten Spielverlauf nur zwei Mal. Wenn der VfB aber wirklich ernsthaft oben eingreifen sollte, braucht es die Unterstützung des gesamten Kaders.

VfB Frohnhausen – SuS Haarzopf 2:1

VfB Frohnhausen: Kerem-Ali Temur, Dasilva Mavinga Matondo, Taraba Carsten Kagnassim, Milad Mansoori, Daniel Kalala, Issa Adnan Said (63. Essowavana Gbegouni), Canel Ucan, Mohamed Said, Samir Laskowski, Prince Chigamezu Igbozuruike, Kevin Zamkiewicz (75. Rida Hallak) - Trainer: Chamdin Said

SuS Haarzopf: Leon Krasniqi, Maximilian Härtel (60. Joshua Coffie), Julian Piontek, Johannes Flatow, Timo Brandt (55. Jan Seeling), Michael Seidelmann (63. Enrico Ratz), Ben Ansorge, Luiz Alessio Sachs (78. Justin Kaiser), Yunosuke Seo, Felix Franken, Thomas Denker (46. Matteo Viefhaus) - Trainer: Matthias Walter

Schiedsrichter: Yassin El Hatri - Zuschauer: 67

Tore: 1:0 Issa Adnan Said (23.), 2:0 Prince Chigamezu Igbozuruike (44.), 2:1 Felix Franken (78. Foulelfmeter)

Nach einer torlosen ersten Hälfte löste Burak Bahadir den Bann für RWE II. Vom Elfmeterpunkt behielt der Routinier - bereits zum sechsten Mal in dieser Saison - die Nerven (55.). Bis dahin war es auch ein Abnutzungskampf: "Steele hatte in der ersten Halbzeit viel Glück, dass wir keinen Treffer erzielen konnten und gar nichts zugelassen haben", schildete RWE-Coach Stefan Lorenz. Problemlos brachten seine Schützlingen den Vorsprung aber nicht ins Ziel. So bekamen auch die Gäste die große Chance vom Elfmeterpunkt, wo Christoffer Mbombo die Nerven behielt (66.). Doch auch dabei sollte es nicht lange bleiben. Top-Torjäger Marcel Platzek stellte mit seinem 32. Saisontreffer den alten Vorsprung wieder her. Naturgemäß riskierte Steele in der Schlussphase noch einmal alles, den Dreier gab RWE aber nicht mehr aus der Hand. Erneute drei Punkte - für Lorenz aber nicht mehr als ein "Arbeitssieg". Ohne Punktverlust marschiert die Profi-Reserve derzeit durch das neue Jahr, hält somit auch den Anschluss nach oben aufrecht. Mit der ebenfalls zuverlässig punktenden Konkurrenz im Blick, verspürt Lorenz jedoch keinen sonderlich großen Erfolgsdruck: "Wir verspüren keinen Druck, der uns in irgendeiner Form hindert. Warum auch? Wir wollen aufsteigen, aber dass möchte doch jeder Spieler oder Funktionär, der Ambitionen hat und dafür intensiv trainiert." Rot-Weiss Essen II – SpVgg Steele 2:1

Rot-Weiss Essen II: Malte Brüning, Hamid Kuka, Burak Bahadir, Marvin Paulsen, Kevin Grund, Mehmet Demirci (80. Marcel Faber), Orcun Mengenli, Marcel Platzek, Joel Bema (80. Jan-Luca Geurtz), Luis Förster (67. Mirco Konarkowski), Arda Islam (73. Randy-Tamufor Atanga-Akwen) - Trainer: Stefan Lorenz

SpVgg Steele: Dominik Langenberg, Dominic Hörstgen, Leon Tüns, Bastian Lübeck, Dominik Bongartz (76. Erol Hermann), Lirim Imeri, Maurice Jednicki, Deven Liebetrau, Asiato-Shouda Sanganaza, Louis Smeilus (66. Tatsuro Sakamoto), Luis Richard (76. Thoma Bubullima) - Trainer: Dirk Möllensiep

Schiedsrichter: Isman Mourad - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Burak Bahadir (56. Foulelfmeter), 1:1 Christoffer Mbombo (66. Foulelfmeter), 2:1 Marcel Platzek (70.)

Sterkrade hält Schritt mit dem Tabellenführer. Vor gut 100 Zuschauern brachte Sverre Müller die Hausherren wenige Minuten vor dem Halbzeitpfiff in Führung (39.). Das Kellerkind musste im zweiten Durchgang die nächsten Rückschläge einstecken. Das 2:0 durch Moritz Anderheide (55.) und ein Eigentor von Nico Nachtigall (59.) brachten einen Auswärtspunkt am Dicken Stein bereits außer Reichweite. In der Schlussphase legte Zahir Kaynar sogar noch den vierten Treffer für 06/07 nach (86.). SpVgg Sterkrade 06/07 – Sportfreunde Königshardt 4:0

SpVgg Sterkrade 06/07: Thomas Bach, Finn Müller (77. Ian Kohlgruber), Lukas Geers (77. Nils Martin), Mats Müller, Joel Bayram, Artur Stankewizius (77. Damian Noel Hendricks), Robin Papert (82. Zahir Kaynar), Moritz Anderheide, Sverre Müller, Damian Vergara Schlootz (69. Joshua Eberth), Aaron Langen - Trainer: Lars Mühlbauer - Co-Trainer: Jannik Bauer

Sportfreunde Königshardt: Chris Schmelt, Nils Wehran (66. Finn Busian), Nico Nachtigall, Dennis Schlenski, Mathias Grgic, Felix Knappmann, Denis Karic (90. Sven Ebbe Süsselbeck), Silas Baffour, Muris Kesko (46. Simon Palmen), Maurice Gardey (73. Lukas Hartmann), Tristan Joel Müller - Trainer: Kenan Hodzic

Schiedsrichter: Seyfullah Pakel - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Sverre Müller (39.), 2:0 Moritz Anderheide (55.), 3:0 Nico Nachtigall (69. Eigentor), 4:0 Zahir Kaynar (86.)

Im Hinspiel setzte es noch eine 0:7-Klatsche für Überruhr, diesmal ging der FC gar in Führung. Faithful Gold-Toluhi ließ Hoffnungen auf den zweiten Saisonsieg aufflammen. Den knappen Vorsprung behauptete das Team von Sascha Tautges auch über weite Strecken, ehe Orhan Dombayci (71.) wieder für den Gleichstand sorgte. Weitere Treffer fielen nicht. Fatihspor hält sich weiter ganz knapp über dem Strich, Überruhr verpasste Big Points gegen einen direkten Konkurrenten und braucht allmählich eine radikale Formverbesserung, um die Klasse noch zu halten. Fatihspor Essen 2001 – FC Blau-Gelb Überruhr 1:1

Fatihspor Essen 2001: Sebastian Skrzynski, Orhan Dombayci, Serhat Yirmibes, Mounir Till Asrih, Tolga Yigit, Baki Caki, Emre Bektas, Oktay Cinar, Ayman Mallih (66. Jez Fremnong), Emre Kececi, Kaan Kazim Karakus (66. Samed Fidan) - Trainer: Adem Durmus

FC Blau-Gelb Überruhr: Julian Frings, Andreas Angerer, Selmir Hanici, Noel Tautges, Yoshitaka Myojin, Adil Lamrini (69. Alexandru-Gabi Gheorghe), Bilal Gökyesil, Draoui Nour-Edine, Faithful Gold-Toluhi, Jumaru Nishikawa, Ryota Nomura (81. Eljvir Ahmet) - Trainer: Sascha Tautges

Schiedsrichter: Angelo Kreft (Viersen ) - Zuschauer: 22

Tore: 0:1 Faithful Gold-Toluhi (45.+2), 1:1 Orhan Dombayci (71.)

Obwohl die Chancen durchaus gegeben waren, reichte es am Ende für keinen Torerfolg der Liricher. Diese fielen nämlich nur für den Gegner. Daniel Zurmühlen zu Beginn der zweiten Hälfte (46.) und Leo Derksen kurz vor Schluss (86.) verpassten der DJK den nächsten Tiefschlag im Abstiegskampf. TuSEM kann unterdessen mit inzwischen 32 Zählern schon recht sicher für ein weiteres Jahr in der Bezirksliga planen.

TuSEM Essen 1926 – DJK Arminia Lirich 1920 2:0

TuSEM Essen 1926: Leon Pires-Schulten, Nico David Erbslöh, Florian Pawelzik, Nour-Eddine Artey, Sergej Stahl (76. Bastian Helms), Rico Zölzer (65. Fabian Riesener), Jan Guthoff, Philipp Alexander Glahn, Rico Frederik Hoffmann (68. Modou Jaiteh), Daniel Zurmühlen, Leo Derksen - Trainer: Lucas Bründermann

DJK Arminia Lirich 1920: Jonas Hartmann, Ben Pribbernow, Dominik Krath, Albin Alimusaj, Mehriz Fezzani (74. Marouan Jenfi), Anthony Annan, Daniel Enudi, Leroi Donovan Ndjiago, Andre Peters, Ugochukwu Akubuike, Felix Beusing (82. Tim Danel) - Trainer: Jens Szopinski - Co-Trainer: Torsten Nienhaus - Co-Trainer: Gerald Nana Osei Siebert

Schiedsrichter: Jonathan Nam Fröhlich - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Daniel Zurmühlen (46.), 2:0 Leo Derksen (86.)

Es war die erwartet unangenehmen Aufgabe für den SV Burgaltendorf, der gegen den Sechstplatzierten aus Bottrop auch Federn ließ. Tore waren jedoch Mangelware, auf Seiten des SVB fehlte auch der mit Abstand treffsicherste Akteur Laurin Kamperhoff, der alleine mehr als ein Drittel aller Saisontreffer Burgaltendorfs erzielte. So zieht Sterkrade in der Tabelle vorbei, im Rückspiegel kommt RWE II immer näher. SV Burgaltendorf – Fortuna Bottrop 0:0

SV Burgaltendorf: Maximilian Luke Wagner, Leon Metke, Georgios Ketsatis, Caspar Schelewski (70. Tim Karkau), Jason-Lee Gerhardt, Jannis Böhner, Kevin Barra, Mehmet Can Köstekci, Schevan Rascho, Nico Van Der Heuvel (89. Kiros Galatidis), Michael Siminenko (84. Jonas Rölver) - Trainer: Andreas Krippel

Fortuna Bottrop: Philip Pusch, Marcel Hegemann, Hussein Solh, Luca Fischer, Jan Larisch, Stefan Pitkowski (91. Thilo Grollmann), Amanuel Haile (88. Robin Nordmann), Ben Maarten Jansen, Hannes Ostgathe (72. Danny Schrödl), Lennart Dickmann (81. Kevin Michalik), Lennart Jablonski (75. Emre Kilic) - Trainer: Sebastian Stempel

Schiedsrichter: Abdelhak El Hattachi - Zuschauer: 100

Tore: keine Tore

Erst ganz spät gab es noch etwas zu bejubeln - dann überschlugen sich aber auch plötzlich die Ereignisse. Zunächst brachte nämlich Trainer Can Ucar sein Team höchstselbst in Führung (82.). Auf der anderen Seite antwortete Vogelheim seinerseits durch Domagoj Zovko (83.). Einen Punkt gibt es immerhin für die Mühen, wodurch sich die beiden Teams weiterhin im tabellarischen Niemandsland halten. Vogelheimer SV – Dostlukspor Bottrop 1:1

Vogelheimer SV: Leon Gonzales Montes, Marc Nickel, Janik Noah Eichmann (84. Glory Samuel Kamamona), Deniz Senol, David Dottai (60. Domagoj Zovko), Obiora Uzukwu, Enes Yilmaz, Ilhan Copcu, Mika Luis Pfundner (74. Schafik Fraitat), Edis-Cem Yilmaz (60. Yannik Schümberg), Naoufal Nouri - Trainer: Carsten Isenberg

Dostlukspor Bottrop: Marvin Hillenbrand, Berat Arslan, Devin Yildirim, Jonah Konzer, Baris Erdogan, Leandro Saieva, Tolga Yildirim, Khaled Al-Kadi, Hüssein El-Moussa (46. Can Uçar), Abbas Jaafar (78. Emre Ünlü), Ismail Talha Uzan - Trainer: Can Uçar

Schiedsrichter: Marvin Dominik Szlapa (Remscheid) - Zuschauer: 40

Tore: 0:1 Can Uçar (82.), 1:1 Domagoj Zovko (83.)

Hamza Velic war in dieser Saison zwar nicht unbedingt der Torjäger vom Dienst, sein Doppelschlag brachten den Spitzenreiter aber schon früh in die richtige Spur (9., 25.). Daran sollte auch der zwischenzeitliche Anschlusstreffer von Justin Barke (64.) nur wenig ändern. In der Schlussphase drehte Klosterhardt nämlich noch einmal auf. Zwei Mal Samuel Zegadlo (73., 86.) und Niklas Gehrmann (84.) sorgten für klare Verhältnisse und verteidigten die Tabellenführung für die Arminia.

DJK Arminia Klosterhardt – Sportfreunde Niederwenigern II 5:1

DJK Arminia Klosterhardt: Lucas Goy, Nico Harder, Jannik Bystron (78. Vladyslav Azaronok), Emre Yalcin, Lennart Elias Rühl, Phil Wolff (64. Samuel Zegadlo), Fabian Abel, Niklas Gehrmann, Max Langerbein (83. Melvin Glogic), Hamza Velic (78. Abdul Afiz Tholley), Jan-Niklas Pia (86. Athanassios Angelos Gentidis) - Trainer: Marcel Landers

Sportfreunde Niederwenigern II: Jan-Philipp Vonk, Luca Jürgen Margref, Sebastian Schnell, Marius Beyer (81. Benedikt Michael Thielecke), Malte Eckert, Leon Welticke (66. Leonard Löhrmann), Lutz Dahlhaus, Malte Honisch (58. Jan Adolphs), Marcel Schräer, Noah Seyer, Justin Barke - Trainer: Lars Diefenthal

Schiedsrichter: David Pünder (Duisburg) - Zuschauer: 55

Tore: 1:0 Hamza Velic (9.), 2:0 Hamza Velic (25.), 2:1 Justin Barke (64.), 3:1 Samuel Zegadlo (73.), 4:1 Niklas Gehrmann (84.), 5:1 Samuel Zegadlo (86.)





Sterkrade-Nord ging zunächst zwar noch in Führung - Justin Beckmann war verantwortlich (14.), doch der Aufsteiger blieb weiterhin dran, sorgte so noch vor der Pause für den Ausgleich durch einen Distanzschuss von Tobias Köfler (45.). Eben jener legte mit Anbruch der Schlussphase sogar noch einmal mit seinem zweiten Treffer nach (78.). Doppelt bitter für die Gäste: In der Schlussphase flog Lukas Kallweit auch noch mit einer glatten Roten Karte vom Feld (90.). Der HSV sichert sich dadurch im Abstiegskampf, auch Sterkrade-Nord ist nicht wirklich gefährdet. Heisinger SV – Spvgg Sterkrade-Nord 2:1

Heisinger SV: Julian Robert, Erhan Azatoglu (88. Leonard Ennebach), Minwook Oh, Nik Leiler, Marvin Prellwitz, Semih Cimen, Steffen Köfler (90. Lukas Gerrits), Lein Frehmann, Tobias Köfler, Jonas Lippeck (80. Simon Tenberge), Jan-Lukas Lippeck (65. Philipp Reichardt) - Trainer: Slavko Franjic - spielender Co-Trainer: Philipp Reichardt

Spvgg Sterkrade-Nord: Nico Nowoczin, Michael Kunze (83. Lukas Kallweit), Julian Marquardt, Malte Simon Benninghoff (75. Oguzhan Mirac Cengiz), Jason Michael Schiewer, Nico Spickermann (59. David Alexander Forbeck), Celil Kuzu, Ezekiel Oluwa Pelumi Adebisi, Danny Perenz, Elias Rams, Justin Beckmann - spielender Co-Trainer: Kevin Corvers - Trainer: Oguzhan Cuhaci

Schiedsrichter: Raffael Beier (Düsseldorf) - Zuschauer: 93

Tore: 0:1 Danny Perenz (14.), 1:1 Tobias Köfler (45.), 2:1 Tobias Köfler (78. Foulelfmeter)

Rot: Lukas Kallweit (90./Spvgg Sterkrade-Nord/Grobes Foul)

So geht es weiter

21. Spieltag

27.02.26 SuS Haarzopf - SV Burgaltendorf

01.03.26 Dostlukspor Bottrop - DJK Arminia Klosterhardt

01.03.26 Sportfreunde Niederwenigern II - SpVgg Sterkrade 06/07

01.03.26 SpVgg Steele - Fatihspor Essen 2001

01.03.26 Heisinger SV - Sportfreunde Königshardt

01.03.26 Fortuna Bottrop - Vogelheimer SV

01.03.26 DJK Arminia Lirich 1920 - VfB Frohnhausen

01.03.26 FC Blau-Gelb Überruhr - TuSEM Essen 1926

01.03.26 Spvgg Sterkrade-Nord - Rot-Weiss Essen II



22. Spieltag

06.03.26 VfB Frohnhausen - FC Blau-Gelb Überruhr

08.03.26 Sportfreunde Niederwenigern II - Sportfreunde Königshardt

08.03.26 SV Burgaltendorf - DJK Arminia Lirich 1920

08.03.26 Fatihspor Essen 2001 - Spvgg Sterkrade-Nord

08.03.26 Vogelheimer SV - SuS Haarzopf

08.03.26 Heisinger SV - Rot-Weiss Essen II

08.03.26 DJK Arminia Klosterhardt - Fortuna Bottrop

08.03.26 SpVgg Sterkrade 06/07 - Dostlukspor Bottrop

08.03.26 TuSEM Essen 1926 - SpVgg Steele

