Sterkrade-Nord II gewinnt Top-Spiel und erobert die Tabellenspitze

GA Sterkrade - BW Fuhlenbr.

FC Sterk. 72 - TB O'hausen

FC Welheim II - BV Osterfeld

Die Scorerliste der Kreisliga A

Die nächsten Spieltage:

32. Spieltag

Fr., 15.05.26 19:30 Uhr BW Fuhlenbr. - SV Adler Os.

Fr., 15.05.26 19:30 Uhr SC Buschh. - SV Sarajevo

So., 17.05.26 13:00 Uhr SC Buschh. II - FC Welheim

So., 17.05.26 13:15 Uhr Arm. Kloster II - GA Sterkrade

So., 17.05.26 15:00 Uhr Safakspor - VfR Oberha.

So., 17.05.26 15:00 Uhr Hirschkamp - VfR Oberha. II

So., 17.05.26 15:00 Uhr BV Osterfeld - Sterkr.-Nord II

So., 17.05.26 15:00 Uhr TB O'hausen - FC Welheim II

33. Spieltag

So., 31.05.26 13:00 Uhr FC Welheim II - FC Sterk. 72

So., 31.05.26 13:00 Uhr Sterkr.-Nord II - TB O'hausen

So., 31.05.26 13:00 Uhr VfR Oberha. II - BV Osterfeld

So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Sarajevo - Safakspor

So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Adler Os. - Arm. Kloster II

So., 31.05.26 15:15 Uhr VfR Oberha. - Hirschkamp

So., 31.05.26 15:15 Uhr FC Welheim - SC Buschh.

So., 31.05.26 15:15 Uhr GA Sterkrade - SC Buschh. II