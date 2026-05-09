Sterkrade-Nord II gewinnt Top-Spiel und erobert die Tabellenspitze

Kreisliga A Oberhausen & Bottrop: Punktgleich mit der Spvgg Sterkrade-Nord steht der 1. FC Hirschkamp an der Spitze. Am kommenden Spieltag kommt es kurz vor Ende der Saison zum direkten und richtungsweisenden Aufeinandertreffen beider Mannschaften. Dahinter lauert mit nur zwei Zählern weniger der SC Buschhausen, der ebenfalls mit einem Erfolg große Schritte in Richtung Aufstieg machen kann. Im Tabellenkeller zählt weiterhin jeder Punkt. Das ist der 31. Spieltag:
Im absoluten Top-Spiel zwischen dem Zweitplatzierten Spvgg Sterkrade-Nord II und dem 1. FC Hirschkamp blieb es bis zur letzten Minute spannend. Beide Teams gingen vor dem Spiel mit 69 Punkten in das direkte Duell. Den ersten Nadelstich der Partie setzte Moritz Neukirch mit der 1:0-Führung der Hausherren (13.). Mit dem 1:0 für die Gastgeber ging es dann in die Halbzeitpause. In der 68. Minute erhöhte Tom Mattern auf 2:0 für die Spvvg. Daraufhin versuchte der FC alles um noch zum Anschluss zu kommen. Kurz vor Ende der Partie war es dann soweit, denn Galed Mohamad verkürzte auf 1:2 (84.). Der Ausgleich gelang Hirschkamp allerdings nicht und somit feierte Sterkrade einen wichtigen und richtungsweisenden Heimsieg. Zeitgleich schnappte sich die Spvgg die Tabellenführung.
Die Scorerliste der Kreisliga A
Die nächsten Spieltage:
32. Spieltag
Fr., 15.05.26 19:30 Uhr BW Fuhlenbr. - SV Adler Os.
Fr., 15.05.26 19:30 Uhr SC Buschh. - SV Sarajevo
So., 17.05.26 13:00 Uhr SC Buschh. II - FC Welheim
So., 17.05.26 13:15 Uhr Arm. Kloster II - GA Sterkrade
So., 17.05.26 15:00 Uhr Safakspor - VfR Oberha.
So., 17.05.26 15:00 Uhr Hirschkamp - VfR Oberha. II
So., 17.05.26 15:00 Uhr BV Osterfeld - Sterkr.-Nord II
So., 17.05.26 15:00 Uhr TB O'hausen - FC Welheim II
33. Spieltag
So., 31.05.26 13:00 Uhr FC Welheim II - FC Sterk. 72
So., 31.05.26 13:00 Uhr Sterkr.-Nord II - TB O'hausen
So., 31.05.26 13:00 Uhr VfR Oberha. II - BV Osterfeld
So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Sarajevo - Safakspor
So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Adler Os. - Arm. Kloster II
So., 31.05.26 15:15 Uhr VfR Oberha. - Hirschkamp
So., 31.05.26 15:15 Uhr FC Welheim - SC Buschh.
So., 31.05.26 15:15 Uhr GA Sterkrade - SC Buschh. II