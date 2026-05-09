 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

Sterkrade-Nord II gewinnt Top-Spiel und erobert die Tabellenspitze

Kreisliga A Oberhausen & Bottrop: Am Samstagabend startet der 31. Spieltag mit einem echten Kracher - es kommt zum absoluten Top-Spiel zwischen Tabellenführer 1. FC Hirschkamp und der Spvgg Sterkrade-Nord. rnrn

von Tristan Benten · Heute, 22:47 Uhr · 0 Leser
Sterkrade-Nord gewinnt das Top-Spiel
Sterkrade-Nord gewinnt das Top-Spiel – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A OB/BOT
FC Sterk. 72
Arm. Kloster II
Safakspor
Sterkr.-Nord II

Kreisliga A Oberhausen & Bottrop: Punktgleich mit der Spvgg Sterkrade-Nord steht der 1. FC Hirschkamp an der Spitze. Am kommenden Spieltag kommt es kurz vor Ende der Saison zum direkten und richtungsweisenden Aufeinandertreffen beider Mannschaften. Dahinter lauert mit nur zwei Zählern weniger der SC Buschhausen, der ebenfalls mit einem Erfolg große Schritte in Richtung Aufstieg machen kann. Im Tabellenkeller zählt weiterhin jeder Punkt. Das ist der 31. Spieltag:

Die Tabelle der Kreisliga A

Heute, 18:00 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord II
1. FC Hirschkamp
1. FC HirschkampHirschkamp
2
1
+Video

Im absoluten Top-Spiel zwischen dem Zweitplatzierten Spvgg Sterkrade-Nord II und dem 1. FC Hirschkamp blieb es bis zur letzten Minute spannend. Beide Teams gingen vor dem Spiel mit 69 Punkten in das direkte Duell. Den ersten Nadelstich der Partie setzte Moritz Neukirch mit der 1:0-Führung der Hausherren (13.). Mit dem 1:0 für die Gastgeber ging es dann in die Halbzeitpause. In der 68. Minute erhöhte Tom Mattern auf 2:0 für die Spvvg. Daraufhin versuchte der FC alles um noch zum Anschluss zu kommen. Kurz vor Ende der Partie war es dann soweit, denn Galed Mohamad verkürzte auf 1:2 (84.). Der Ausgleich gelang Hirschkamp allerdings nicht und somit feierte Sterkrade einen wichtigen und richtungsweisenden Heimsieg. Zeitgleich schnappte sich die Spvgg die Tabellenführung.

Morgen, 13:00 Uhr
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha. II
TSV Safakspor Oberhausen
TSV Safakspor OberhausenSafakspor
13:00
VfR Oberha. II - Safakspor

Morgen, 15:15 Uhr
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha.
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh.
15:15
VfR Oberha. - SC Buschh.

Morgen, 15:00 Uhr
SV Sarajevo Oberhausen
SV Sarajevo OberhausenSV Sarajevo
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh. II
15:00
SV Sarajevo - SC Buschh. II

Morgen, 15:15 Uhr
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster II
15:15
FC Welheim - Arm. Kloster II

Morgen, 15:15 Uhr
Glück-Auf Sterkrade
Glück-Auf SterkradeGA Sterkrade
Blau-Weiß Fuhlenbrock
Blau-Weiß FuhlenbrockBW Fuhlenbr.
15:15
GA Sterkrade - BW Fuhlenbr.

Morgen, 15:00 Uhr
FC Sterkrade 72
FC Sterkrade 72FC Sterk. 72
TB Oberhausen 1889
TB Oberhausen 1889TB O'hausen
15:00
FC Sterk. 72 - TB O'hausen

Morgen, 13:00 Uhr
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim II
BV Osterfeld 1919
BV Osterfeld 1919BV Osterfeld
13:00
FC Welheim II - BV Osterfeld

Die Scorerliste der Kreisliga A

Die nächsten Spieltage:

32. Spieltag
Fr., 15.05.26 19:30 Uhr BW Fuhlenbr. - SV Adler Os.
Fr., 15.05.26 19:30 Uhr SC Buschh. - SV Sarajevo
So., 17.05.26 13:00 Uhr SC Buschh. II - FC Welheim
So., 17.05.26 13:15 Uhr Arm. Kloster II - GA Sterkrade
So., 17.05.26 15:00 Uhr Safakspor - VfR Oberha.
So., 17.05.26 15:00 Uhr Hirschkamp - VfR Oberha. II
So., 17.05.26 15:00 Uhr BV Osterfeld - Sterkr.-Nord II
So., 17.05.26 15:00 Uhr TB O'hausen - FC Welheim II

33. Spieltag
So., 31.05.26 13:00 Uhr FC Welheim II - FC Sterk. 72
So., 31.05.26 13:00 Uhr Sterkr.-Nord II - TB O'hausen
So., 31.05.26 13:00 Uhr VfR Oberha. II - BV Osterfeld
So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Sarajevo - Safakspor
So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Adler Os. - Arm. Kloster II
So., 31.05.26 15:15 Uhr VfR Oberha. - Hirschkamp
So., 31.05.26 15:15 Uhr FC Welheim - SC Buschh.
So., 31.05.26 15:15 Uhr GA Sterkrade - SC Buschh. II