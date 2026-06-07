Sterkrade-Nord II geht hoch in die Bezirksliga – trotz Punktgleichheit

Sterkrade-Nord II wird Meister der Kreisliga A Oberhausen/Bottrop und das obwohl sie gegen den FC Sterkrade 72 nicht über ein 1:1-Unentschieden hinauskommen. Gleichzeitig reicht dem SC Buschhausen ein 9:1-Sieg nicht, da sie den bei Punktgleichheit eintretenden direkten Vergleich gegen Sterkrade-Nord verlieren. Eine denkbar bitterer Konstellation für den Sportclub. Das war der 34. Spieltag!
DJK Arminia Klosterhardt II – Blau-Weiß Fuhlenbrock 6:1
DJK Arminia Klosterhardt II: Christopher Hübers, Kevin Ritter, Marc Gronek, Marius Broß, Yannick Wykrota, Jeremy Wehres (67. Oliver Adam Neugebauer) (77. Kevin Janko), Vahdet Türkmen, Marcel Wroblewski, Batuhan Cetinkaya (85. Louis Drießen), Okan Muzaffer Baydar (86. Edis Kadiric) - Trainer: Andreas Bovenz
Blau-Weiß Fuhlenbrock: Robin Göbler, Daniel Dierkes, David Overfeld, Andre Huber, Noah Rosrodowski, David Gajda, Halil Memisoglu, Nico Große-Beck, Lukas Espenhahn, Justin Straßek, Philip Kaczmar - Trainer: Adrian Reiß
Schiedsrichter: Leon Guß (Oberhausen) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Batuhan Cetinkaya (14.), 2:0 Marcel Wroblewski (40.), 3:0 Vahdet Türkmen (43.), 4:0 Batuhan Cetinkaya (52.), 5:0 Marcel Wroblewski (67.), 6:0 Okan Muzaffer Baydar (71.), 6:1 Jannik Weiss (73.)
Rot: Oliver Adam Neugebauer (75./DJK Arminia Klosterhardt II/Beleidigung)
SC Buschhausen 1912 II – SV Adler Osterfeld 0:7
SC Buschhausen 1912 II: Patrick Mohr - Trainer: Carsten Scholz
SV Adler Osterfeld: Kadir Demircan, Manuel Werner, Erdem Saglam, Andre Pangerl, Gentrit Bajraj, Emmanuel Nwabuego, Serdar Dogan, Philipp Herrmann, Okan Demircan, Tobias Hauner, Adetola Olaseni Adegun (69. Tom Kicza) - spielender Co-Trainer: Manuel Werner - Trainer: Christoph Tapinos
Schiedsrichter: Jörn Imort - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Manuel Werner (9.), 0:2 Adetola Olaseni Adegun (22.), 0:3 Philipp Herrmann (41.), 0:4 Manuel Werner (53.), 0:5 Okan Demircan (72.), 0:6 Tom Kicza (77.), 0:8 Philipp Herrmann (79.)
Besondere Vorkommnisse: Patrick Mohr (SC Buschhausen 1912 II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Kadir Demircan (43.).
SC Buschhausen 1912 – Glück-Auf Sterkrade 9:1
SC Buschhausen 1912: Dominik Varlemann, Rouven Link, Nils Bothe, Andre Busch, Nico Lambertz, Artur Veselov, Kevin Enrico Wilkes, Kevin Menke, Pascal Wickert (75. Marcel Georg Felder), Joshua Tettesen Agougno (69. Alessandro Murtinu), David Pop (60. Sadik Sahan) (79. Dominik Teschke) - Trainer: Marcus Behnert
Glück-Auf Sterkrade: Luca Szovan, Andre-Maurice Ochmann (56. Gabriel Pietzka), Daniel Baerwald (66. Emin Tosun), Patrick Martin Camposeo, Benjamin Rüddel, Jorden Kleinallermann, Nevio Flore, Justin Jablonski, Danny Finn Hoffmann, Ersid Rexhaj, Kevin Zülsdorf - Trainer: Marco Allekotte - Trainer: Toni Collura
Schiedsrichter: Stjepan Volaric - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Pascal Wickert (13.), 2:0 Joshua Tettesen Agougno (14.), 3:0 Pascal Wickert (25.), 4:0 Artur Veselov (30.), 4:1 Kevin Zülsdorf (41.), 5:1 Pascal Wickert (46.), 6:1 Kevin Menke (56.), 7:1 Sadik Sahan (66.), 8:1 Alessandro Murtinu (70.), 9:1 Ayoub Afritit (76.)
TSV Safakspor Oberhausen – FC Welheim 4:2
TSV Safakspor Oberhausen: Cihan Saracbasi, Said-Ihsan Akkaya, Emre Gülsen, Yusuf Arslanbas, Efe Var, Emre Erdogan, Ibrahim Akkaya, Cüneyt Türk, Mehmet Can Ekelik, Fatih Köktürk, Etco Gaucho (59. Mehmethan Celik) - Trainer: Tuncay Aksoy - Co-Trainer: Erdal Yaprak
FC Welheim: Özgür Erdogan, Ali Riza Karakus, Hussein El-Dimassi, Abdallah Jawhar, Michael Adrian Piasek, Ibrahim Tug, Felix Mika Matheis, Justin Marvin Kolek (63. Boubacar Diallo) - Trainer: Ramazan Karakus - Co-Trainer: Onur Karakus
Schiedsrichter: Güngör Gülmez - Zuschauer: 28
Tore: 1:0 Mehmet Can Ekelik (21. Foulelfmeter), 2:0 Etco Gaucho (33.), 3:0 Mehmet Can Ekelik (43.), 3:1 Cüneyt Kilic (67.), 4:1 Ibrahim Akkaya (74.), 4:2 Felix Mika Matheis (78.)
1. FC Hirschkamp – SV Sarajevo Oberhausen 2:1
1. FC Hirschkamp: Maximilian Hasshoff, Sertan Erdogan, Enes Bayram, Danny Steinmetz, Mehmet Kafli, Okan Al, Jan Schmidt (62. Mirac Bayram), David Fojcik, Delowan Nawzad, Ahmet Büyüköztürk (81. Fatih Bekmezci), Galed Mohamad (75. Issa Semmo) - Trainer: Joussef Ramadan - Co-Trainer: Bahjat Amine
SV Sarajevo Oberhausen: Aid Turajlic, Bahrudin Sahinovic, Dario Simic, Benjamin Musiolik, Eldin Kadic, Alen Arnautovic, Deni Ziga, Ferid Dzanan, Valentino Mustafic, Rijad Hodzic, Anel Mujezinovic (62. Harun Husnic) - Trainer: Emir Kandzic
Schiedsrichter: Fabian Sosna - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 David Fojcik (32.), 2:0 Okan Al (42.), 2:1 Harun Husnic (66.)
BV Osterfeld 1919 – VfR 08 Oberhausen 7:3
BV Osterfeld 1919: Ayhan Akdogan, Hasan Darici, Luke Stratenhoff, Enes Can (55. Harun Al), Barkin Cömert, Sien Greven (55. Lennard Stratenhoff), Xavier Meller (77. Soner Karakoc), Selahattin Güner (69. Klaudiusz Nowak), Dustin Masek, Timo Mrozek, Nico Ljubic - Co-Trainer: Ersin Öztürk - Trainer: Adem Saglam
VfR 08 Oberhausen: Marco Zaniecki, Levin Jubt, Sebastian Stollen (46. Rob Stebel), Leonhard Weikam (77. Fabio Saporito), Christian Geber (46. Jannik Haferkamp), Lukas Ambrosat (46. Enrico Palumbo), Tim Schmidt, Eray Aslan, Julian Birkholz, Nick Blanke, Mirco Baumgarten - Trainer: Paul Schendzielorz - spielender Co-Trainer: Tim Blanke - Co-Trainer: Tim Schaefer
Schiedsrichter: Oguz Gülen - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Nico Ljubic (7.), 2:0 Xavier Meller (23.), 3:0 Barkin Cömert (27. Foulelfmeter), 4:0 Nico Ljubic (28.), 5:0 Xavier Meller (58.), 6:0 Timo Mrozek (60.), 6:1 Levin Jubt (67.), 6:2 Mirco Baumgarten (78.), 7:2 Soner Karakoc (81.), 7:3 Julian Birkholz (85.)
TB Oberhausen 1889 – VfR 08 Oberhausen II 2:6
TB Oberhausen 1889: Patrick Grindel, Dustin Wagner (77. Mohamed Junior Coumbassa), Abd-Manaf Tchazodi, Tim Beier (48. Sebastian Maier), Erhan Demir, Fabio Mülling, Fabian-Maurice Kammhöfer, Felix Pietsch (55. Jan Lenzen), Patrick Schütz (66. Damian Jerome Peitsch), Justin Andre Partenheimer (70. Brooklyn Ehijie Darren Ojeabulu), Orhan Bozcali - Trainer: Daniel Coers
VfR 08 Oberhausen II: Christian Robin Bach, Marcel Finger, Joshua Schacht, Hendrik Ney, Chris Ehler, Justin Woithe, Andre Finger (72. Marco Becker), Mike Scholl (44. Mirco Remmerde), Florian Rutzmoser, Anel Omerinovic - Spielertrainer: Andre Finger - Spielertrainer: Mirco Remmerde
Schiedsrichter: Pascal Spittek - Zuschauer: 122
Tore: 0:1 Andre Finger (31. Foulelfmeter), 0:2 Mike Scholl (34.), 1:2 Fabio Mülling (45.), 1:3 Anel Omerinovic (62.), 2:3 Fabio Mülling (64.), 2:4 Andre Finger (70.), 2:5 Christian Euskirchen (77.), 2:6 Anel Omerinovic (81.)
FC Sterkrade 72 – Spvgg Sterkrade-Nord II 1:1
FC Sterkrade 72: Tim Langewort, Lars van Gelder, Maxime-Aurele Finke, Julian Heise (82. Baran Yilmaz Günes), Maurice-Joel Finke, Marcel Bambic, Dennis Stus, Niklas Jansen (83. Lennart Salamon), Ali Riza Dogan (62. Samet Can Kuruoglu), Christopher Lange, Islam Kaloshi - Trainer: Reiner Wichert
Spvgg Sterkrade-Nord II: Julian Dohmen, Mathias Georg (41. Kevin Marzotko), Kevin Hozjan (90. Elias Aaron Peukert), Jona Rams (64. Moritz Neukirch), Tom Mattern, Tim Koller, Jonas Kisters, Lukas Loibl, Keno Räck, Sven Konarski, Daniel Markin (46. Dustin Weber) (82. Janne Thomas Buschfeld) - Trainer: Dustin Vogt
Schiedsrichter: Max Zimmert - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Samet Can Kuruoglu (87.), 1:1 Kevin Marzotko (90.+4)
Gelb-Rot: Moritz Neukirch (80./Spvgg Sterkrade-Nord II/Foulspiel)
1. Spvgg Sterkrade-Nord II 31 25-2-4 103:36 77
2. SC Buschhausen 1912 31 23-6-2 115:31 75
3. 1. FC Hirschkamp (Auf) 31 23-5-3 124:38 74
4. FC Welheim (Auf) 31 21-5-5 93:54 68
5. TSV Safakspor Oberhausen 31 16-5-10 80:66 53
6. VfR 08 Oberhausen 31 16-4-11 74:64 52
7. DJK Arminia Klosterhardt II 31 13-4-14 74:61 43
8. Glück-Auf Sterkrade 31 13-4-14 85:69 43
9. SV Adler Osterfeld 31 12-7-12 89:93 43
10. Blau-Weiß Fuhlenbrock 31 12-5-14 85:87 41
11. FC Welheim II (Auf) 32 10-7-15 81:111 37
12. FC Sterkrade 72 (Ab) 31 10-6-15 72:93 36
13. TB Oberhausen 1889 (Auf) 31 9-4-18 69:93 31
14. SV Sarajevo Oberhausen 31 8-3-20 69:104 27
15. BV Osterfeld 1919 31 7-4-20 59:128 25
16. SC Buschhausen 1912 II 31 2-7-22 43:109 13
17. VfR 08 Oberhausen II (Auf) 31 2-6-23 48:126 12
18. Sportfreunde Königshardt II zg. 0 0-0-0 0:0 0