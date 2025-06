Sterkrade 72 steht im Entscheidungsspiel um die Relegation

Umstritten sind diese Entscheidungsspiele allemal, das sieht auch Trainer von Sterkrade, Alexander Forger, ähnlich, wie er der WAZ erzählt: „Jetzt werden wieder zwei Spiele in den ohnehin proppevollen Terminkalender hineingepresst und die eigentliche Relegation wird natürlich nach hinten verschoben. Nicht zu vergessen, dass jetzt sowieso Urlaubszeit beginnt und die Pause bis zur Vorbereitung auf die neue Saison noch kürzer ist. Ich weiß nicht, wohin das noch führen soll.“

Fraglich ist nur, ob die Vorgänger-Modelle wirklich eine faire Chancengleichheit geboten haben, denn sowohl das Torverhältnis, als auch der direkte Vergleich sind extrem eng beisammen bei den beiden Teams. Während die Bottroper beim Torverhältnis mit nur einem Tor knapp vorne liegen, hat der FC in den direkten Duellen ein Treffer mehr erzielt. Froger sieht aber an sich nicht nur Negatives in den folgenden Spielen, wie er mit Zuversicht sagt: „Vor zehn Wochen waren wir doch schon für alle abgestiegen und in der Kreisliga. Heute stehen wir hier und haben alle Möglichkeiten. Wir wollen uns in Bottrop eine gute Ausgangslage für kommenden Sonntag verschaffen und dann noch zwei Spiele mitnehmen.“ Sollte der Sieg der Oberhausener nicht gelingen, wartet der 1.FC oder Odenkirchen im Relegationsspiel. Diese beiden befinden sich in der selben entscheidenden Situation.