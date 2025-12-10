Sterkrade 06/07 will im Topspiel die Herbstmeisterschaft klar machen

Die vergangenen Spielzeiten musste sich die SpVgg Sterkrade 06/07 häufig mit dem zweiten Platz in der Bezirksliga zufrieden geben. In der laufenden Saison könnte sich die Mannschaft von Lars Mühlbauer über die Winterpause an der Tabellenspitze festsetzen. Am Samstag (13. Dezember, 15.30 Uhr) kommt es zum großen Showdown beim SV Burgaltendorf.

Besonders bitter ist der Abschluss der vergangenen Saison gewesen: trotz eines Sieges gegen den VfL Tönisberg in der Landesliga-Relegation, musste sich die Mühlbauer-Elf der 1. Spvg. Solingen Wald geschlagen geben. Auch in der laufenden Spielzeit sind die Oberhausener auf Aufstiegskurs: nach 16 Spieltagen stehen sie mit 38 Zählern auf Tabellenplatz eins. Sonst immer in Gruppe fünf der Bezirksligen gewesen, ist Mühlbauer stolz auf die Leistung seiner Mannschaft in der neuen Gruppe sechs, wie er RevierSport erzählt: „Man muss die Leistung meiner Mannschaft in dieser neuen Gruppe absolut wertschätzen“, weiter berichtet er: „Wir sind zweimal hintereinander Zweiter geworden und wollten wieder da oben mitspielen. Meine Mannschaft hat sich absolut gefunden und spielt wirklich einen sehr guten Fußball.“

Am kommenden Samstag ist der Bezirksliga-Stammgast dann zu Gast beim SV Burgaltendorf. Die Süd-Essener rangieren derzeit auf dem zweiten Platz und kleben dem Spitzenreiter mit nur einem Punkt Rückstand an den Fersen. Entsprechend verspricht diese Begegnung ein absoluter Leckerbissen zu werden. Und auch mit Blick in die Zukunft könnte diese Partie am letzten Saisonspieltag noch einmal einiges an Feuer zu bieten haben.

Trotz schlechter Form eine ausgeglichene Partie

Der Tabellensituation entsprechend sieht der Sterkrade-Coach keine Mannschaft im sportlichem Vorteil: „Es wird ein sehr, sehr offenes und sehr knappes Spiel werden. Ich rechne mit einem Spiel auf Augenhöhe, obwohl wir trotz Tabellenführung meiner Meinung nach nicht als Favorit nach Burgaltendorf fahren. Im Vorhinein wäre ein Punkt absolut gut. Ich hoffe einfach auf ein schönes Fußballspiel.“

06/07, die sich in den vergangene fünf Partien nur einem Unentschieden hingeben mussten, steht ein SVB gegenüber, der zuletzt zwei Spiele in Folge verloren hat. Da dürfte es einige Änderungen im Team von Andreas Krippel geben.

Ein positiver Faktor für die Gastgeber aus Burgaltendorf könnte Top-Stürmer Laurin Kamperhoff werden. Zuletzt konnte er in zwei aufeinanderfolgenden Partien einen Doppelpack schnüren und steht derzeit auf einem geteilten ersten Platz der Bezirksliga-Torjägerliste – gemeinsam mit Marcel Platzek von Rot-Weiss Essens Zweiter.