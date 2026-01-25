Stephansposching gewinnt Adolf-Wagner-Gedächtnisturnier

Adolf "Peter" Wagner war der Macher des FC Wallersdorf, der den Klub aus dem Landkreis Dingolfing als Aktiver, Trainer und vor allem Sportlicher Leiter über Jahrzehnte prägte und maßgeblichen Anteil daran hatte, dass die Rot-Weißen etliche Spielzeiten auf Bezirksebne um Punkte und Tore wetteifern durften. Zu Ehren der 2020 verstorbenen FCW-Legende haben die Verantwortlichen des Adolf-Wagner-Gedächtnisturnier ins Leben gerufen, das am gestrigen Samstag zum zweiten Mal ausgetragen wurde.



Acht Mannschaften waren dabei und am Ende hatte die SpVgg Stephansposching die Nase vorne. Die Truppe von Alois Windisch, der früher selbst als Abwehrchef eine Stütze des damaligen BOL-Teams war, kreuzte im Endspiel mit dem TSV Pilsting die Klingen. Mit einer blitzsauberen Leistung setzten sich die Schwarz-Gelben mit 3:0 durch. Dritter wurde der FC Oberpöring, der den FC Wallersdorf im kleinen Finale deutlich mit 5:1 distanzierte. Mit Routinier Daniel Ritt, der das Spielgerät siebenmal in die Maschen beförderte, stellte der Ex-Bezirksligist auch den besten Torschützen.