Stéphane Masala wird neuer Trainer bei den Racing-Männern

Symbolbild – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Racing FC Union Luxemburg

Der BGL-Ligist aus der Hauptstadt hat am Donnerstagnachmittag seinen neuen Cheftrainer für die Saison 2026-2027 vorgestellt. Der in Luxemburg kaum bekannte Franko-Italiener Stéphane Masala tritt die Nachfolge von Sébastien Grandjean an, dessen Vertrag Racing nach Ende der vergangenen Spielzeit nicht verlängert hatte.

Masala ist den Angaben zufolge seit Kurzem Inhaber der UEFA-Pro-Trainerlizenz und kommt vom FC Chambly Oise aus Frankreich. 2018 stand er mit dem Amazeurverein Les Herbiers sensationell im französischen Pokalfinale. „Er bringt bei Racing Fachwissen auf höchstem Niveau, eine moderne Vision des Spiels und eine Kultur der Exzellenz mit“ so der Fusionsverein in den sozialen Netzwerken.