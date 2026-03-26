🖤❤️ Stephan Wiater kommt als spielender Co-Trainer

Der FC Victoria Pier-Schophoven kann für die Saison 2026/2027 eine weitere wichtige Personalie vermelden: Stephan Wiater schließt sich den Schwarz-Roten an und übernimmt künftig eine Rolle als spielender Co-Trainer.

Der 38-Jährige bringt reichlich Erfahrung aus dem regionalen Amateurfußball mit. In seiner bisherigen Laufbahn kommt Stephan auf 179 Spiele, 33 Tore und 61 Assists. Diese Zahlen unterstreichen, dass er nicht nur auf dem Platz Akzente setzen kann, sondern auch über die nötige Routine verfügt, um Verantwortung zu übernehmen.