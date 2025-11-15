Stephan Wanneck: „Die Zeit in Kapellen war superschön“

Es gab Zeiten, da erinnerten die Fußballsonntage mit Stephan Wanneck an die Gruselgeschichte von Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Auf dem Platz ein zorniges Bündel Adrenalin, oft unbeherrscht und immer bereit für Zoff mit einem Gegenspieler, dem Schiedsrichter oder selbst mit einem vorlauten Zuschauer. „Aber abseits des Spielfeldes war ich eigentlich immer recht umgänglich“, sagt der Routinier, dessen Fähigkeiten als Fußballer nie in Frage standen, lächelnd. Doch mit mittlerweile 36 Jahren ist der alte Wolf zwar nicht grau, aber auch während der 90 Minuten wesentlich ruhiger geworden. „Ich bin immer noch ein schlechter Verlierer“, räumt er ein. „Und es gibt noch genug Sachen, über die ich mich während eines Spiels aufrege. Aber ich werde älter ... In dieser Saison habe ich erst vier Gelbe Karten bekommen.“
Klar, er ist immer noch Fußballer durch und durch, hat sich inzwischen aber bewusst gemacht, dass es wichtigere Dinge gibt. Der plötzliche Tod von Oliver Esser, mit dem er in Holzheim noch zusammengespielt hat, ist ihm nahegegangen. „Das bringt einen zum Nachdenken.“ Über das Leben an sich, aber auch darüber, wie man von seinen Mitmenschen wahrgenommen wird.
Mehr noch hat ihn die Geburt von Sohnemann Theo vor anderthalb Jahren verändert, vielleicht erwachsener gemacht. Auf jeden Fall ist es für ihn seither kein Problem mehr, morgens aus den Federn und zu seinem Job als Kundenberater beim Dienstleister DKV Mobility in Ratingen zu kommen. „Der kleine Rabauke ist pünktlich um 5.30 Uhr mein fleischgewordener Wecker“, verrät der stolze Papa schmunzelnd.
Das Feuer in ihm, die Lust sich mit anderen auf dem Fußballplatz zu messen, brennt indes immer noch hell. Darum wäre es sein ganz persönlicher Alptraum, wenn er mit der DJK Gnadental die Landesliga nach nur einer Saison wieder verlassen müsste. „Vielleicht ist es ja meine letzte, und die will ich nicht als Absteiger beenden.“ Dass er mit seiner Truppe auf einen Abstiegsplatz gerutscht ist, wurmt ihn, „denn im Vergleich mit fast allen anderen Mannschaften haben wir fußballerisch die größte Qualität.“
Das liegt an Klassenkickern wie Vojno Jesic, Oliver Wargalla, Marco Lüttgen, Neci Mohammad und natürlich Ibrahima Traoré, der mit Borussia Mönchengladbach in der Champions League gegen den FC Barcelona, Manchester City und Juventus Turin gespielt hat. Der 37-Jährige sei eine totale Bereicherung für das Team von Trainer Sebastian Michalsky, sagt Wanneck, den alle nur „Wanne“ rufen. „Wie er sich einbringt, ist schon krass. Er spricht viel mit den Jungs, macht sich permanent Gedanken, wie wir uns verbessern könnten. Er grätscht, haut sich in jeden Zweikampf rein und ist immer beim Training. Und wenn er den Ball am Fuß hat, merkst du sofort, dass er mal in der Bundesliga gepielt hat.“
Er kann das beurteilen, kratzte er als Spieler bei Borussia Mönchengladbach II, Alemannia Aachen II, KFC Uerdingen und dem SV Straelen doch einst selbst an der Tür zum Profigeschäft. Der in Gnadental vom „Sechser“ und Außenbahnspieler zum Innenverteidiger umgeschulte Vollblutfußballer ist in seiner Karriere ordentlich rumgekommen, erinnert sich aber am liebsten an die sechs von einem Gastspiel in Meerbusch unterbrochenen Jahre in Kapellen an der Seite von Teamkollegen wie Sven Raddatz, Stefan Dresen und Georgios Madatsidis. „Auch wenn der Abgang nicht so cool war, die Zeit war superschön, für mich mit die schönsten Jahre.“ Wie es dem 2019 verstorbenen Vereinschef Jupp Breuer über Jahre gelang, den SCK in der Oberliga zu halten und ihn sogar ans Tor zur Regionalliga klopfen ließ, nötigt ihm immer noch Respekt ab. „Jupp hat immer geguckt, dass er gute Trainer hatte.“ Wanneck selbst arbeitet unter Markus Anfang, Chiquinho und Frank Mitschkowski.
Aus der aktuellen Mannschaft kennt er allerdings nur noch Manu Ioannidis, Yannick Ebert und Thomas Lavia sowie die auch schon in Gnadental tätigen Maik Ferber und Jörg Ferber (Sportlicher Leiter). Die mit dem Derby verbundene Anspannung würde er gerne noch ein wenig länger genießen: „Meine Frau hätte sonntags gerne mehr Family Time, aber vor allem die Zeit in der Kabine mit den Jungs würde mir fehlen.“