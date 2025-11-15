Stephan Wanneck ist der Routinier in Gnadental. – Foto: Marcel Eichholz / Michael J&au

Stephan Wanneck: „Die Zeit in Kapellen war superschön" Der 36 Jahre alte Abwehrchef der DJK Gnadental spielte insgesamt sechs Jahre für den SC Kapellen. Ordentlich auf Trab hält ihn auch der anderthalbjährige Sohnemann Theo.

Es gab Zeiten, da erinnerten die Fußballsonntage mit Stephan Wanneck an die Gruselgeschichte von Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Auf dem Platz ein zorniges Bündel Adrenalin, oft unbeherrscht und immer bereit für Zoff mit einem Gegenspieler, dem Schiedsrichter oder selbst mit einem vorlauten Zuschauer. „Aber abseits des Spielfeldes war ich eigentlich immer recht umgänglich“, sagt der Routinier, dessen Fähigkeiten als Fußballer nie in Frage standen, lächelnd. Doch mit mittlerweile 36 Jahren ist der alte Wolf zwar nicht grau, aber auch während der 90 Minuten wesentlich ruhiger geworden. „Ich bin immer noch ein schlechter Verlierer“, räumt er ein. „Und es gibt noch genug Sachen, über die ich mich während eines Spiels aufrege. Aber ich werde älter ... In dieser Saison habe ich erst vier Gelbe Karten bekommen.“

Klar, er ist immer noch Fußballer durch und durch, hat sich inzwischen aber bewusst gemacht, dass es wichtigere Dinge gibt. Der plötzliche Tod von Oliver Esser, mit dem er in Holzheim noch zusammengespielt hat, ist ihm nahegegangen. „Das bringt einen zum Nachdenken.“ Über das Leben an sich, aber auch darüber, wie man von seinen Mitmenschen wahrgenommen wird.

Mehr noch hat ihn die Geburt von Sohnemann Theo vor anderthalb Jahren verändert, vielleicht erwachsener gemacht. Auf jeden Fall ist es für ihn seither kein Problem mehr, morgens aus den Federn und zu seinem Job als Kundenberater beim Dienstleister DKV Mobility in Ratingen zu kommen. „Der kleine Rabauke ist pünktlich um 5.30 Uhr mein fleischgewordener Wecker“, verrät der stolze Papa schmunzelnd. Das Feuer in ihm, die Lust sich mit anderen auf dem Fußballplatz zu messen, brennt indes immer noch hell. Darum wäre es sein ganz persönlicher Alptraum, wenn er mit der DJK Gnadental die Landesliga nach nur einer Saison wieder verlassen müsste. „Vielleicht ist es ja meine letzte, und die will ich nicht als Absteiger beenden.“ Dass er mit seiner Truppe auf einen Abstiegsplatz gerutscht ist, wurmt ihn, „denn im Vergleich mit fast allen anderen Mannschaften haben wir fußballerisch die größte Qualität.“