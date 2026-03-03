Stephan Schwarz: "Wir haben uns das ganz anders vorgestellt heute" FuPa sprach nach dem Spiel mit dem Geschäftsführer des Drittligisten SSV Ulm 1846 Fussball über die aktuelle Lage von Matthias Kloos · Heute, 22:35 Uhr · 0 Leser

– Foto: Imago Images

Die Enttäuschung war im Donaustadion deutlich spürbar. Der SSV Ulm 1846 Fußball verlor heute sein Heimspiel in der 3. Liga gegen die TSG Hoffenheim II mit 1:3 – eine Niederlage, die nicht nur sportlich schmerzte, sondern auch die Stimmung im Stadion merklich veränderte. Nach dem entscheidenden Treffer der Gäste in der 88. Minute stellten die Ulmer Fans ihren Support ein. Die zuvor lautstarke Unterstützung wich einer spürbaren Ernüchterung, die sich auch auf dem Platz widerspiegelte. Die Ulmer Spieler wirkten nach Abpfiff ratlos und enttäuscht.

Geschäftsführer Stephan Schwarz ordnete die Situation nach der Partie ein und sprach offen über den Spielverlauf. „In der ersten Halbzeit waren wir eigentlich voll im Spiel und hatten auch einige Torchancen, das Spiel auf unsere Seite zu ziehen.“ In dieser Phase habe die Mannschaft durchaus Möglichkeiten gehabt, das Spiel in eine andere Richtung zu lenken. Doch nach der Pause verlor Ulm zunehmend den Zugriff. „In der zweiten Halbzeit haben wir dann die Durchschlagskraft nicht mehr so gehabt. Da haben wir auch komische Fehler gemacht, die dann zu Gegentoren geführt haben.“ Das entsprach nicht den eigenen Erwartungen: „Das war sicherlich dann in der zweiten Halbzeit nicht das, was wir von uns selber erwartet haben.“ Die Entwicklung auf den Rängen spiegelte die sportliche Situation wider. Die Fans hatten ihr Team lange unterstützt, doch mit dem dritten Gegentor kippte die Atmosphäre.

Sportlich bleibt die Situation angespannt. Besonders die Bilanz gegen direkte Konkurrenten im Tabellenkeller bereitet Sorgen. Die Spatzen holten in diesem Jahr gegen Mannschaften im unteren Tabellendrittel nur zwei Punkte. „Das kann man jetzt heute Abend so sagen“, räumte Schwarz auf die Fragen ein ob das derzeit einfach zu wenig ist. „Also außer das Spiel hier gegen Duisburg zu Hause, ist es sicherlich mit dem heutigen Ergebnis natürlich zu wenig. Wir haben uns das ganz anders vorgestellt heute.“ Die Niederlage verändert die Ausgangslage im Abstiegskampf nicht zum Positiven. Schwarz machte deutlich, dass das Ergebnis zunächst verarbeitet werden müsse. „Die hat sich nicht verbessert, das stimmt mit dem heutigen Spiel.“ Wichtig sei nun, die Situation schnell zu analysieren. „Wir müssen uns heute gut abschütteln und das erstmal verdauen, was heute hier passiert ist. Dann die Kräfte sammeln und bündeln um am Wochenende im nächsten Spiel wieder eine andere Leistung auf den Platz zu bringen. Wieder eine Chance haben, ein Spiel zu gewinnen.“