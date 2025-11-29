– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Stephan Schwarz: "Wir bekommen zu viele Gegentore" Der Geschäftsführer im Interview über die Lage bei den Spatzen

Die siebte Niederlage in Folge hat den SSV Ulm 1846 Fußball weiter in die Krise gestürzt. Das 0:1 gegen den TSV 1860 München bedeutete nicht nur die Fortsetzung der sportlichen Talfahrt, sondern auch weiterhin Platz 18 in der Tabelle. Geschäftsführer Stephan Schwarz erlebte die Partie als erstes Heimspiel in neuer Funktion. Er bilanziert: „Das Fazit ist einfach, das Spiel beginnt und wir gehen eigentlich schon mit einem 0:1-Rückstand in das Spiel.“ Der frühe Gegentreffer sei „überraschend“ gewesen, habe der Mannschaft aber „nicht das Genick gebrochen“. Dennoch fehle es an Konsequenz: „Wir müssen nur noch zielstrebiger werden und noch abschlussfreudiger werden, um auch wirklich hier Chancen zu haben, Spiele zu gewinnen.“

Der Auftritt des kurzfristig verpflichteten Mirnes Pepic wurde aufmerksam registriert. Schwarz lobt dessen engagierte Vorstellung: „Für die Zeit, die er jetzt nicht bei der Mannschaft trainiert hat und diese Woche dann ab Dienstag das erste Mal mit der Mannschaft dabei war, war das ein ganz ordentlicher Auftritt. Er hat wenigstens auch noch eine Abschlussaktion gehabt.“ Dennoch könne man sich nicht zufriedengeben: „Insgesamt haben wir das Spiel verloren, können also nicht zufrieden sein.“



Es muss an der Kompaktheit gearbeitet werden Inhaltlich sieht Schwarz vor allem im Defensivverhalten gravierende Defizite. „Die Mannschaft braucht wieder eine gewisse Stabilität.“ Er verweist deutlich auf die Zahlen: „Das Torverhältnis sagt eigentlich alles aus, wir bekommen zu viele Gegentore.“ Deshalb müsse „an dieser Kompaktheit“ gearbeitet werden, insbesondere daran, „dass wir da besser und noch entschlossener in den Zweikämpfen sind, um alles wegzuverteidigen von unserem eigenen Tor.“ Erst wenn das gelinge, könne auch das Offensivspiel an Halt gewinnen: „Dann kriegt die Mannschaft auch wieder Vertrauen in sich und dann geht auch das Spiel nach vorne wieder besser.“

Ein medizinischer Notfall dämpft die Stadionstimmung Die Partie wurde zusätzlich von einem medizinischen Notfall auf den Zuschauerrängen überschattet. „Ich habe es mitbekommen, dass wohl eine Frau tatsächlich gesundheitliche große Probleme hatte. Anscheinend ist sie noch gut ins Krankenhaus gekommen.“ Die Folge: „Natürlich muss man sagen, war die Stimmung dadurch sehr gedämpft und gedrückt. Ich hätte mir natürlich heute im ersten Heimspiel hier gewünscht, dass wir die Unterstützung der Fans haben. Weil das bekommt die Mannschaft die ganze Zeit und das hat heute leider dann auch gefehlt.“ Die Fans zeigten sich solidarisch und stellten deshalb den Support ein, wofür auch Schwarz vollstes Verständnis zeigte: „Die Gedanken sind bei der Familie und bei der Frau, dass sie gesund wird.“