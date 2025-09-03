Stephan Schmeller beendet Trainertätigkeit in Edelsfeld

„Verantwortliche und auch die Mannschaft des FC Edelsfeld bedauern diese Entscheidung zutiefst. Schmeller übernahm im Sommer 2023 das Traineramt, konnte schnell Fuß fassen und das Vertrauen der Spieler, Anhänger und Verantwortlichen gleichermaßen gewinnen. Mit ihm gelangen dem FCE als Aufsteiger in die Kreisliga auf Anhieb die Abschlussplatzierungen sechs und sieben. Die jeweils anvisierten Saisonziele Klassenerhalt konnten frühzeitig erfüllt werden. Als äußerst engagiertem Übungsleiter ist dem 50-jährigen der FC Edelsfeld eine Herzensangelegenheit, umso mehr Respekt verdient seine Entscheidung. Vorstand und Spartenleitung waren sich sicher, die Ergebniskrise mit ihm als Trainer überwinden zu können. Nun ist man auf Vereinsseite bemüht, die vakante Trainerstelle möglichst schnell nachzubesetzen. Sowohl die Mannschaft als auch die sportliche Leitung bedanken sich herzlich bei Stephan Schmeller für seinen großen Einsatz für den FCE, die damit verbundene Weiterentwicklung des Vereins und seine Aufrichtigkeit. Wir wünschen ihm für seine sportliche und private Zukunft alles Gute“, heißt es auf der Homepage des Vereins.



Stephan Schmeller selbst hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, sieht aber in seinem Rücktritt die Chance, der Mannschaft neue Impulse und neuen Schwung zu geben, um den Weg aus der sportlich aktuell schwierigen Lage zu finden: „Nach fünf Niederlagen in Folge hatte ich das Gefühl, dass die Mannschaft einen anderen Trainer braucht, der hoffentlich den Umschwung schafft. Ich hoffe, die Jungs können jetzt am Sonntag schon den Bock umstossen und gegen Köfering gewinnen“, so der 50-jährige Mittelfranke zu FuPa.



Mit dem früheren Vollblutstürmer des 1. FC Hersbruck – für seinen Heimatverein absolvierte Schmeller mehr als 500 Pflichtspiele – fand man sich vor zweieinhalb Jahren von FCE-Vereinsseite her schnell auf einer Linie, was die Ausrichtung und Ziele betrifft. Auf einen hohen Erfahrungsschatz sowohl als Spieler als auch als Trainer zurückgreifend, war das „1. FCH-Urgestein Stöps“ vor seinem Engagement in Edelsfeld acht Jahre für die Hersbrucker Reservemannschaft zuständig. Der in der Winterpause 2022/23 verpflichtete und den FCE im Sommer 2023 übernehmende neue Trainer begab sich damit in einen Wirkungskreis, den er bislang nur aus der Presse kannte. Mit dem frischgebackenen Rückkehrer in die Kreisliga sollte er sich schon im ersten Jahr in der neuen Umgebung sehr gut verkaufen. Die Truppe vom Hahnenkamm mischte die Etablierten der Liga lange Zeit kräftig auf und schrammte haarscharf an der Herbstmeisterschaft vorbei. Am Ende stand ein hervorragender sechster Tabellenplatz zu Buche.