Stephan Raschke hört beim TSV Großenwörden auf

Nach der Saison ist Schluss: Trainer Stephan Raschke vom TSV Großenwörden. – Foto: Michael Brunsch

"Ich hinterlasse eine intakte Mannschaft mit einer sehr guten Trainingsbeteiligung und werde jetzt mal wieder mehr an mich denken", sagt Raschke. Für den Verein kam das wohl etwas überraschend. "Ich hatte bis zuletzt gehofft, dass Stephan weitermacht. Dann gehe ich jetzt mal wieder auf Trainersuche", so Obmann Dirk Beckmann. Stephan Raschke hatte das Team im Februar 2024 zusammen mit Stefan von Holten übernommen. Sie konnten den Abstieg aus der Kreisliga allerdings nicht mehr verhindern. In der 1. Kreisklasse hatte man sich zuletzt gefestigt. Ob Stefan von Holten als Co-Trainer weitermacht, ist noch nicht abschließend geklärt.