Stephan Loof nicht mehr Trainer von Türkspor Hausham

Türkspor Hausham und Trainer Stephan Loof gehen getrennte Wege. Nach 35 Partien in der A-Klasse kam es nach der Niederlage in Kreuth (1:4) zu einer einvernehmlichen Trennung.

Sportlich zeigte der Trend bei Türkspor seit der Winterpause aufgrund mangelnder Trainingsbeteiligung in die falsche Richtung. Im ersten Spiel der Frühjahrsrunde kassierten die Haushamer eine 1:10-Klatsche gegen Hartpenning, beim Auswärtsspiel am Enterbach vor knapp zwei Wochen musste Türkspor aufgrund von Spielermangel mit neun Spielern beginnen. Eine Reaktion erfolgte allerdings am vergangenen Wochenende als ein 3:1-Heimsieg über die SG Tegernseer Tal gelang – da schon ohne Loof an der Seitenlinie.

„Das Team arbeitet hart und die Verantwortlichen sind bemüht, die richtige Richtung für den Verein zu finden“, erklärt Pressesprecher Aygün Aydin. Ziel sei es, die Mannschaft zu stabilisieren und den Verein auf ein solides Fundament zu stellen. Bevor eine langfristige Lösung an der Seitenlinie gefunden werden kann, übernimmt der ehemalige Vorstandsvorsitzende Tamer Yigit als Interimscoach. Loof hat sich hingegen, laut der Plattform Fupa, bereits dem FSV Höhenrain angeschlossen und trainiert dort die Frauenmannschaft in der Bezirksoberliga.