Stephan Klekamp legt Traineramt bei Blau-Weiß Hollage II nieder

Bei Blau-Weiss Hollage steht zum Ende der laufenden Saison ein personeller Einschnitt an. Stephan Klekamp wird sein Amt als Trainer der zweiten Herrenmannschaft aus persönlichen Gründen niederlegen. Der 53-Jährige informierte die Abteilungsleitung bereits zu Jahresbeginn frühzeitig über seine Entscheidung und schuf damit Planungssicherheit für den Verein.

Klekamp hatte die Mannschaft vor sechs Jahren in einer sportlich schwierigen Phase übernommen. Mit großem persönlichem Einsatz, klarer inhaltlicher Ausrichtung und einer hohen Identifikation mit Blau-Weiss Hollage gelang es ihm, die zweite Mannschaft nachhaltig zu stabilisieren und kontinuierlich weiterzuentwickeln. Der zwischenzeitliche Abstieg in die Kreisklasse stellte sich dabei als sportlicher Ausrutscher heraus, der bereits in der darauffolgenden Saison überzeugend korrigiert wurde.

In den folgenden Jahren formte Klekamp die zweite Herrenmannschaft zu einem festen Spitzenteam der Kreisliga. Auch in der aktuellen Spielzeit gehört das Team zur oberen Tabellenregion. Trotz seiner bereits feststehenden Entscheidung bleibt der Fokus des Trainers klar auf dem sportlichen Tagesgeschäft. „Meine volle Konzentration gilt bis zum Saisonende der Mannschaft und der gemeinsamen Aufgabe. Wir wollen die sehr gute Hinrunde bestätigen“, betont Klekamp.