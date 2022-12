Stephan Ketels: Abschaffung der 5-Tage-Regel und Schiri-Bewertung In "Dein Wunsch für den Amateurfußball" kann jeder seine Wünsche und Bedenken äußern - Kreisliga-Trainer Stephan Ketels wünscht sich einen faireren Ablauf mit Spielern aus höheren Mannschaft und eine bessere Schulung und Bewertung von Schiedsrichtern.

Stephan Ketels trainiert seit einiger Zeit die Viertvertretung des RTV in der Kreisliga C und ist offenbar schon einige Male Zeuge davon geworden, dass Gegner Spieler aus höheren Mannschaften eingesetzt haben. Möglich macht das unter anderem die sogenannte Fünf-Tage-Regel, die wir hier näher erläutern . Eine Verschärfung dieser Option wünscht sich der Coach ebenso wie eine bessere Ausbildung der Schiedsrichter und eine Möglichkeit, die Unparteiischen sachlich über den Spielbericht zu bewerten.

"Ich würde mir wünschen, dass der ganze Amateurfußball fairer ablaufen würde. Dass sich Trainer darauf konzentrieren, die Saison mit ihren eigenen Spielern zu absolvieren. Es ist einfach unfair und nervig, dass bei jedem Duell auf Augenhöhe, Spieler einer höheren Mannschaft auflaufen. Klar, das sehen die Regeln so vor, aber was daran ist sportlich? Dieses ganze Hin und Her verzehrt die sportliche Leistung einer Mannschaft und die der kompletten Liga. Zumindest für die Kreisligen A bis C sollte diesem gängigen Procedere ein Riegel vorgeschoben werden. Wer in einer unteren Mannschaft aushilft, muss einfach 14 Tage fürs höhere Team gesperrt werden.



Dass höhere Strafen zum Schutz der Schiedsrichter gefordert wurden, halte ich für überflüssig, denn die Emotionen in einer solchen Situation, lassen sich auch durch höher Strafen nicht lenken. Mein Vorschlag wäre, die Schiedsrichter besser zu schulen. Nicht wenige eskalierende Situationen werden durch Arroganz, wenig körperliche Fitness und dem Leiten eines Spiels aus dem Mittelkreis herbeigeführt.

Nicht höhere, sondern gezieltere Strafen sind für mich der Lösungsansatz. Die Trainer sind für die Kaderzusammenstellung zuständig und wer Spieler mit hohem Aggressionspotenzial in seinen Reihen duldet, der trägt die Konsequenzen halt mit. Hier könnte man eine Lösung schaffen, die schon im Vorfeld dafür Sorge tragen würde, dass Aggressionen gegen Gegner und Schiedsrichter verringert werden. Zudem müssten sich einige Trainerkollegen dadurch selbst disziplinieren, denn auch von der Seitenlinie wird teilweise viel Unruhe aufs Spielfeld gebracht. Wenn man dann noch den Mann in schwarz besser ausbildet, ihm verdeutlicht, dass er sonntags ein Spiel leitet und nicht beherrschen soll, dann wären wir alle einen großen Schritt vorwärts gegangen. Auch sollte es im Spielbericht die Möglichkeit geben, die Leistung des Unparteiischen zu dokumentieren. Das müssten dann beide Trainer gleichlautend formulieren und eintragen. Gibt es keine Einigung, gibt es auch keine Eintragung. Das würde dafür Sorge tragen, dass die Auffassung über den Schiedsrichter gemittelt und somit fair dokumentiert wird.

Am Ende des Tages fehlen oft die guten Sitten im sportlichen Vergleich, für die Trainer und Spieler gleichermaßen zuständig sind. Eine freundliche Begrüßung vor dem Spiel sollte nicht zu viel verlangt sein. Fairness auf dem Platz, denn es ist ein Hobby und am nächsten Tag müssen alle wieder arbeiten. Den Schiedsrichter unterstützen und einfach ehrlich sein. Das fängt ja schon damit an, wenn man sich um einen Einwurf streitet. Den Ball einfach liegen lassen, wenn ich als letztes am Ball war. Dem Gegenspieler aufhelfen, wenn es doch mal zu hart wurde und kurze Entschuldigung da lassen. Den Ball ins Aus spielen, wenn ein Gegner auf dem Boden liegt. Shake hands nach dem Spiel, dabei bricht sich auch niemand einen Zacken aus der Krone. Als Trainer oder Spieler auch mal auf die Zuschauer achten. Überflüssige Kommentare von außen unterbinden."

