Stephan Hummers wird neuer Trainer in Bardenberg

Zum Sommer 2026 wird Stephan Hummers die erste Herrenmannschaft im „Dörflein an der Wurm“ übernehmen. Mit der Verpflichtung von Hummers folgte die Vereinsführung einer Empfehlung des aus gesundheitlichen Gründen ausscheidenden Trainers Michael Krings: „Stephan Hummers bringt durch seine langjährige Tätigkeit als sportlicher Leiter und Co-Trainer in der Bezirksliga die nötige Erfahrung und Empathie für unsere überdurchschnittlich junge Mannschaft mit.“

Hummers selbst konnte sich bereits ein Bild machen: „Wirklich starke Teamleistung. Ich freue mich auf die Saisonvorbereitung und bin gespannt, wie wir uns entwickeln, wenn die aktuell verletzten Spieler wieder vollständig zur Verfügung stehen.“ Die Ausrichtung passt auch zum amtierenden Co-Trainer Rene Beßer, der seine Tätigkeit im Team fortsetzen wird und damit für Kontinuität sorgt.