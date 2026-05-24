Stephan Hummers wird neuer Trainer in Bardenberg

Zum Sommer 2026 wird Stephan Hummers die erste Herrenmannschaft im „Dörflein an der Wurm“ übernehmen. Mit der Verpflichtung von Hummers folgte die Vereinsführung einer Empfehlung des aus gesundheitlichen Gründen ausscheidenden Trainers Michael Krings:
„Stephan Hummers bringt durch seine langjährige Tätigkeit als sportlicher Leiter und Co-Trainer in der Bezirksliga die nötige Erfahrung und Empathie für unsere überdurchschnittlich junge Mannschaft mit.“
Hummers selbst konnte sich bereits ein Bild machen: „Wirklich starke Teamleistung. Ich freue mich auf die Saisonvorbereitung und bin gespannt, wie wir uns entwickeln, wenn die aktuell verletzten Spieler wieder vollständig zur Verfügung stehen.“
Die Ausrichtung passt auch zum amtierenden Co-Trainer Rene Beßer, der seine Tätigkeit im Team fortsetzen wird und damit für Kontinuität sorgt.
Torwarttrainer Yannick Zastrow geht zum Saisonwechsel zunächst in Elternzeit. Sparta Bardenberg wird die Position vorerst intern nachbesetzen.
Eine weitere personelle Veränderung gibt es in der sportlichen Leitung: Christian Jakab, bereits lange im Verein aktiv, übernimmt ab sofort die Verantwortung für die Seniorenteams.
Vorsitzender Helmut Deutmann erklärt: „Sparta Bardenberg dankt bereits jetzt allen engagierten Akteuren, die vorübergehend pausieren, sehr herzlich. Insgesamt blicken wir optimistisch in die Zukunft. Unsere besonnene Art, Ziele anzugehen, ist leise, aber nachhaltig. Traditionelle Werte und innovatives Handeln führen zu sportlichem Erfolg und zu Harmonie in unserer Vereinsfamilie. Das zeigt sich in unseren erstklassigen Sportanlagen, einer hohen Quote an Lizenztrainern und den Leistungen von fast 250 aktiven Sportlern.“