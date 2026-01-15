Das ist Stephan Houben. – Foto: Mm

Stephan Houben und der SV Straelen 2.0 Vor fast zehn Jahren läutete der Trainer die erfolgreichste Zeit an der Römerstraße ein. Jetzt soll er den Bezirksligisten 1. FC Viersen wieder nach oben führen. Dieses Trio aus Straelener Glanzzeiten spielt dabei eine entscheidende Rolle.

Es ist fast zehn Jahre her, als im Stadion an der Römerstraße das erste Kapitel einer sportlich unvergleichlichen Erfolgsgeschichte geschrieben wurde. Im Sommer 2016 leiteten Trainer Stephan Houben und sein langjähriger Weggefährte Khaled Daftari die erste Trainingseinheit beim SV Straelen. Der war damals drauf und dran, sich den Ruf der grauen Maus der Landesliga einzuhandeln.

Houben ist der Tom Cruise des Amateurfußballs Doch Houben taucht nirgendwo auf, ohne einen ausgeklügelten Plan in der Tasche zu haben. Er drehte an den richtigen Stellschrauben, jede Verstärkung war ein Volltreffer – am Saisonende stand der Aufstieg in die Oberliga. Der Meistermacher wechselte auf die Position des Sportlichen Leiters. Nach einer turbulenten Spielzeit inklusive mehrerer Trainerwechsel fand sich der SV Straelen im Sommer 2018 plötzlich in der Regionalliga West wieder. Houben prägte noch drei Jahre lang das Geschehen an der Römerstraße – anschließend setzte dort der sich langsam abzeichnende Niedergang ein. Nach einer Zwischenstation beim Mittelrheinligisten FC Wegberg-Beeck nimmt der Vollblut-Fußballexperte aus Mönchengladbach inzwischen das nächste Projekt in Angriff. Der 1. FC Viersen, der aktuell in der Gruppe 3 der Bezirksliga in akuter Abstiegsgefahr schwebt, ist so etwas wie der SV Straelen 2.0 – sportlich und personell betrachtet. Wobei die „Mission impossible“ diesmal für den Tom Cruise des Amateurfußballs sogar noch etwas heikler ausfällt. Denn der Traditionsklub aus der Kreisstadt, der viele Jahre lang zum Oberliga-Inventar zählte, erreichte in der Saison 2024/25 seinen sportlichen Tiefpunkt, als die erste Mannschaft aus der Landesliga zurückgezogen werden musste. Der Neustart in der laufenden Bezirksliga-Spielzeit verlief katastrophal. Nach fünf Niederlagen am Stück musste Trainer Graziano Ruggeri gehen.

Neustart in Viersen Für die Verantwortlichen des 1. FC Viersen war die Zeit gekommen, sich die Handynummer von Stephan Houben zu besorgen. Der inzwischen 54-Jährige sagte zu, nahm am siebten Spieltag erstmals auf der Bank Platz und sorgte umgehend für den ersten Lichtblick. Der 1. FC Viersen gewann am 26. September unter Flutlicht das Kellerduell beim SV Lürrip mit 2:1. Und zwar durch einen Treffer in der Nachspielzeit – typisch Houben. „Die alten Motivationstricks funktionieren manchmal halt immer noch“, sagt der einstige „Mister SV Straelen“. Doch zwangsläufig auch nur begrenzt, wenn es an der nötigen Qualität auf dem Platz mangelt. Nach dem 1:8-Debakel beim Tabellenführer OSV Meerbusch Ende November hatte der neue Trainer des 1. FC Viersen genug gesehen. Die Zeit für eine Krisensitzung war gekommen. „Mir war spätestens zu diesem Zeitpunkt klar, dass wir mit dem bestehenden Kader die Klasse nicht halten können“, sagt Houben, der in seiner Laufbahn noch nie halbe Sachen gemacht hat. In der Winterpause ließ der Trainer sein unerschöpfliches Netzwerk spielen und hat die Mannschaft in Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen inzwischen runderneuert.