Eltersdorf, im März 2022: Nachdem Sandro Wagner (re.) seinen Torjäger Stephan Hain (li.) verletzt vom Feld holen musste, schwante beiden schon Übles. – Foto: Sven Leifer

Stephan Hain - Comeback oder Karriereende? »Hoffe, es reicht nochmal« Nach seinem Kreuzbandriss will der gebürtige Niederbayer noch einmal angreifen +++ Zweifel aber bleiben

Mittlerweile sind neun lange Monate vergangen - und es war eine harte Zeit für Stephan Hain. Der niederbayerische Goalgetter der SpVgg Unterhaching, einst für den FC Augsburg in der Bundesliga unterwegs, riss sich Anfang März 2022 beim Auswärtsspiel in Eltersdorf das Kreuzband. Eine Leidenszeit begann, die nun nach der Winterpause ein Ende finden soll. Zum Vorbereitungsstart im Januar will der gebürtige Zwiesler (Lkr. Regen) wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Zweifel aber bleiben nach der schweren Verletzung.

"Die Reha nach der Verletzung war ein Auf und Ab. Ich hatte gute, aber auch schlechte Phasen", blickt Stephan Hain auf die vergangenen Monate zurück. Seine Mannschaft macht Spaß, steht auf Tabellenplatz eins - und er kann nur zuschauen. Das Schlimmste für einen Fußballer! Während das Team auf dem Platz trainierte oder spielte, schuftete er alleine im Kraftraum fürs Comeback. Da kann`s schon mal einsam um einen werden. "Das war aber direkt nach der Verletzung gar nicht schlecht für mich, dass ich nicht ganz so nahe dran war an der Mannschaft. Sonst wäre mir alles noch schwerer gefallen. Mittlerweile bin ich aber wieder mit in der Kabine dabei, haben vor der Winterpause auch schon wieder einige Passübungen im Mannschaftstraining mitgemacht", erzählt er.

Entweder oder: »Nur mitlaufen, das will ich nicht.«

Das war aber nur das Vorspiel, richtig ernst wird`s für Hain nach den Weihnachtsferien, wenn die Hachinger im Januar in die Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde einsteigen. "Ich hoffe, es reicht noch einmal. Ich habe natürlich den Anspruch, nach wie vor gut zu sein. Nur mitlaufen, das will ich nicht. Und ich muss so ehrlich sein: Das Knie war vor dem Kreuzbandriss schon in keinem guten Allgemeinzustand. Ich hatte immer wieder Beschwerden. Wenn es sich rausstellt, dass es richtig zäh ist bei großer Belastung, dann soll`s vielleicht einfach nicht mehr sein. Diese Entscheidung werde ich dann fällen", betont Hain und schließt damit explizit ein Karriereende im neuen Jahr nicht aus.



Zu gerne würde er aber noch einmal mithelfen, die SpVgg zurück in den Profifußball zu hieven. Schaut recht gut aus zum Jahreswechsel, oder? "Punktemäßig stehen wir top da, auch wenn wir nicht immer den besten Fußball geboten haben. Wir hatten manchmal auch Glück. Aber du siehst klar die Entwicklung unter Trainer Sandro Wagner. Nach einer Saison des Umbruchs kämpfen wir dieses Jahr um den Titel. Aber ich bin mir sicher: Es bleibt bis zum Schluss spannend", meint Hain.