Stephan Grallert bleibt bei Aufstieg Trainer beim VfL Witzhelden II

Für den VfL Witzhelden II sieht es in der Solinger Kreisliga C nach wie vor blendend aus. Von der Niederlage gegen den VfB Langenfeld II zeigte sich das Team am Sonntag bestens erholt, siegte mit 6:1 beim BSC Union Solingen II und hat in der Tabelle als Spitzenreiter auf den DV Solingen II weiterhin acht Punkte Vorsprung, auf einen Nichtaufstiegsplatz sogar zwölf Zähler, es sieht also gut aus in Sachen Aufstieg bei neun sieben zu absolvierenden Spielen. Und nun gab es die nächste gute Nachricht. Sollte der Sprung in die Kreisliga B gelingen, bleibt auch Trainer Stephan Grallert an Bord.