Stephan Brehmer kommt zurück zum SV Wilhelmshaven

In der Saison 2011/12 und 2012/2013 stand Stephan Brehmer mit 23 Einsätzen im Regionalliga Team des SV Wilhelmshaven. Danach hat es ihn aus beruflichen Gründen nach Berlin verschlagen, wo er 8 Jahre für den VSG Altglienicke in der Regionalliga auf dem Platz stand. Danach hat er sich dem BFC Preußen Berlin angeschlossen, und das mit maßgeblichem Anteil als Kapitän beim Aufstieg in die Regionalliga im letzten Jahr. Ab dem 1.1.2026 wird er, wiederum aus beruflichen Gründen, für den SV Wilhelmshaven spielberechtigt sein. Stephan Brehmer ist hier in der Region als Feuerwehrmann tätig.

Der 32 jährige Abwehrspieler hat 220 Regionalligaspiele auf dem Zettel stehen. Für den SV Wilhelmshaven wird Stephan Brehmer mit der Rückennummer 8 auflaufen.

Sportchef Florian Schmidt:" Der Wechsel von Stephan ist noch einmal eine echte Verstärkung für unser Team. Besonders freut mich, das wir erneut einen Spieler mit Wurzeln beim SV Wilhelmshaven davon überzeugen konnten, wieder für uns zu spielen."