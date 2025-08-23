Stephan Barth: „Für mich ist es eine spezielle Geschichte“

Am Sonntag steht in der Kreisliga B das Derby zwischen dem TuS Borth und dem SV Orsoy an. Für Stephan Barth ist die Partie eine besondere: Der 42-Jährige spielte beim kommenden Gegner früher selbst in der Landesliga und hat eine spezielle Verbindung zu TuS-Trainer Stefan Kuban. Der erfahrene Angreifer spricht über Erinnerungen an alte Zeiten und seine neue Rolle im Verein.

Herr Barth, das erste B-Liga-Spiel nach dem Abstieg ging in die Hose. Wie ist die Stimmung vor dem Derby?

Stephan Barth: "Wir haben uns gegen Asberg lange gut verkauft. Insgesamt haben wir einige Neuzugänge dazubekommen, müssen aber noch ein, zwei verletzte Spieler ersetzen, was schwer wiegt. Dazu kommen weiterhin einige urlaubsbedingte Ausfälle. Wir brauchen auch nach der Vorbereitung einfach noch ein bisschen Zeit, um uns einzuspielen. Wenn wir an unserer Spielidee festhalten, bin ich überzeugt, dass wir in den nächsten Wochen auf einem guten Weg sind."

Barth: "Hart arbeiten und geduldig bleiben. Nach und nach kommen wichtige Spieler zurück, und dann werden wir uns stabilisieren. Unser Ziel ist klar: Wir wollen nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Ich bin sicher, dass in der Mannschaft genug Potenzial steckt."

Am Sonntag wartet mit dem TuS Borth ein ambitionierter Gegner, der ebenfalls am ersten Spieltag verloren hat. Wie schätzen Sie das Derby ein?

Barth: "Das wird alles andere als einfach. Beide Mannschaften haben ihr Auftaktspiel verloren, für beide ist es also ein wichtiges Duell. Borth hat natürlich andere Ambitionen, sie waren letztes Jahr oben mit dabei. Für uns heißt es, uns gut zu präsentieren und möglichst etwas mitzunehmen. Ich sehe unsere Chancen eher gegen Mannschaften, die nicht ganz so spielstark sind – aber im Derby ist sowieso alles möglich. Borth ist Favorit, aber wir sind nicht chancenlos."

Sie haben selbst Landesliga für den TuS gespielt. Denken Sie an diese Zeit zurück?

Barth: "Klar, ich war ja sogar zweimal dort – zu Beginn meiner Seniorenzeit und später noch einmal im Landesliga-Jahr 2007/2008. Ich kenne noch viele Leute aus Borth, die heute in Vorstand oder Trainerteams aktiv sind. Es ist immer schön, die wiederzusehen. Für mich ist es auch eine spezielle Geschichte, weil mich Stefan Kuban damals nach Orsoy geholt hat. Wir kennen uns seit vielen Jahren, da freut man sich natürlich auf so ein Wiedersehen. Damals war in Borth auch noch mehr finanzielles Potenzial da. Heute ist es für kleine Vereine aus der Umgebung viel schwieriger geworden, Mannschaften aufrechtzuerhalten und Spieler zu gewinnen. Trotzdem bleiben solche Spiele etwas Besonderes."

Neben dem Platz sind Sie inzwischen auch im Vorstand aktiv. Wo setzen Sie an?

Barth: "Richtig. Ich bin zweiter Vorsitzender. Es war klar, dass sich im Verein etwas ändern musste. Vor zwei Jahren ist unsere damalige erste Mannschaft aufgestiegen, aber was danach passiert ist, hatte nicht mehr viel mit dem SVO zu tun. Wir wollen jetzt wieder mehr Spieler aus Orsoy und dem näheren Umfeld einbinden, die Mannschaft verjüngen und so eine Basis für die nächsten Jahre schaffen. Natürlich kann man nie verhindern, dass Talente abgeworben werden – aber wir wollen den Jungs hier eine Perspektive geben. Gleichzeitig haben wir unser Vereinsheim renoviert, die Zusammenarbeit mit der Jugend intensiviert und versuchen, wieder der Verein zu sein, der wir immer waren: Eine familiäre Gemeinschaft, in der sich Spieler, Betreuer und Zuschauer wohlfühlen."

Fabian Kleintges-Topoll führte das Gespräch.