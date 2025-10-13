Der 11. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems bot erneut eine Mischung aus Kantersiegen, spannenden Aufholjagden und hart umkämpften Punkteteilungen. Spitzenreiter VfL Stenum musste sich mit einem Unentschieden begnügen, während GVO Oldenburg und Wilhelmshavener SC Frisia mit klaren Siegen ihre Ambitionen untermauerten. Besonders Großenkneten beeindruckte mit einer starken Aufholjagd in der zweiten Halbzeit gegen Nordenham. Auch im Mittelfeld und Abstiegskampf sorgten Teams wie Obenstrohe, Wiefelstede und Rastede für intensive Duelle und wichtige Zähler.

Abbehausen und Hude lieferten sich ein offenes und umkämpftes Spiel, das am Ende gerecht mit einem Unentschieden endete. Beide Mannschaften zeigten großen Einsatz, konnten jedoch in der Defensive nicht alle Chancen unterbinden. Deutlich mehr freuen über den Zähler werden sich allerdings die Gastgeber, die in der 90. Minute den Ausgleich erzielten.

Der Wilhelmshavener SC Frisia präsentierte sich auswärts in bestechender Form und dominierte die Partie von Beginn an. Wardenburg hatte keine Mittel, die Offensivpower der Gäste zu stoppen, und musste bereits früh die ersten Gegentore hinnehmen. Die Tore fielen abwechslungsreich, wobei besonders schnelle Konter und präzise Flanken entscheidend waren. Mit diesem Kantersieg festigt Frisia seine Position in der oberen Tabellenhälfte und setzt ein deutliches Zeichen Richtung Spitzengruppe.

GVO Oldenburg präsentierte sich im Heimspiel souverän und ließ den Gästen aus Delmenhorst kaum Chancen. Schon früh sorgten präzise Kombinationen und gefährliche Standards für die Führung der Hausherren. Delmenhorst konnte lediglich spät verkürzen, fand ansonsten aber kein Mittel gegen die starke Defensive von GVO. Mit dem Sieg bleibt Oldenburg in Schlagdistanz zum Tabellenführer und untermauert seine Ambitionen.

Obenstrohe feierte einen deutlichen Heimsieg gegen den Tabellenzehnten und präsentierte sich taktisch und spielerisch überlegen. Die Offensive der Gastgeber nutzte nahezu jede Gelegenheit, während Oldenburg II defensiv viel zuließ. Besonders in der zweiten Halbzeit zeigte Obenstrohe eine beeindruckende Durchschlagskraft. Mit diesem Sieg sammelt die Mannschaft wertvolle Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

In einem torreichen und spannenden Duell trennten sich Rastede und Heidmühler FC leistungsgerecht unentschieden. Beide Teams zeigten offensiven Mut und schafften es, immer wieder gefährliche Chancen herauszuspielen. Rastede ging früh in Führung, doch Heidmühler antwortete nach dem Seitenwechsel prompt und erzielte die Treffer zum Ausgleich und zur Führung. Rastede rannte plötzlich dem Rückstand hinterher und konnte quasi mit dem Schlusspfiff dann doch noch den eigenen Ausgleich erzielen.

Der Tabellenführer VfL Stenum musste sich zuhause mit einem Remis begnügen und konnte die volle Punkteausbeute nicht einfahren. Jahn Delmenhorst zeigte eine kämpferische Leistung und verdiente sich einen Zähler. Stenum dominierte phasenweise das Spiel, hatte aber mit leidenschaftlichen Gästen zu kämpfen. Das Unentschieden hält Stenum weiterhin an der Tabellenspitze, wenn auch GVO Oldenburg bedrohlich nahekommt.

Aufsteiger Wiefelstede zeigte gegen den Absteiger Wildeshausen eine engagierte Leistung und verdiente sich den Punkt durch eine geschlossene Teamleistung. Wildeshausen konnte trotz spielerischer Überlegenheit nicht die entscheidenden Treffer erzielen. Beide Teams agierten offensiv, sodass es immer wieder zu gefährlichen Szenen kam. Das Unentschieden lässt Wildeshausen weiterhin in der Spitzengruppe, während Wiefelstede ein kleines Erfolgserlebnis im Abstiegskampf verbuchen kann.