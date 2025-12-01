Der 18. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems markiert den letzten Pflichtspieltag vor der Winterpause – und auch wenn nur wenige Partien ausgetragen wurden, boten diese noch einmal reichlich Spannung. Besonders im Tabellenkeller wurden wichtige Punkte vergeben, während einige Teams ein positives Gefühl mit in die spielfreie Zeit nehmen konnten. Die knappen und intensiven Begegnungen zeigten, wie eng es in vielen Bereichen der Tabelle weiterhin zugeht. Nun verabschiedet sich die Liga in die Winterpause, ehe im neuen Jahr die entscheidende Phase der Saison beginnt.
In einer turbulenten Begegnung setzte sich der FC Hude mit 5:3 gegen TuS Obenstrohe durch. Beide Teams lieferten sich ein offenes Duell, bei dem die Defensivreihen häufig überfordert wirkten. Hude profitierte von einer starken Phase Mitte der zweiten Halbzeit und drehte dort das Spiel zu seinen Gunsten. Obenstrohe gab sich zwar nie auf, kam aber trotz zweier Anschlusstreffer nicht mehr heran. Für Hude sind diese drei Punkte extrem wichtig im Kampf um den Klassenerhalt.
Rastede und Frisia trennten sich in einem umkämpften Duell torlos, wobei beide Teams Phasen hatten, in denen ein Treffer möglich gewesen wäre. Rastede zeigte eine stabile Defensive, die sich im Vergleich zu den Vorwochen verbessert präsentierte. Offensiv fehlte dem FCR jedoch die letzte Konsequenz, um den starken Frisia-Keeper zu überwinden. Auch die Gäste fanden selten Lösungen im letzten Drittel und kamen nur zu wenigen zwingenden Chancen. Am Ende stand ein leistungsgerechtes Remis, mit dem beide Mannschaften leben können.
Der Heidmühler FC setzte sich deutlich mit 4:0 gegen den Tabellenletzten aus Abbehausen durch und bestätigte seine Heimstärke eindrucksvoll. Die Gastgeber kontrollierten das Spielgeschehen über weite Strecken und nutzten ihre Offensivaktionen effizient aus. Abbehausen hielt zwar kämpferisch dagegen, konnte die klare Überlegenheit des HFC jedoch nicht ernsthaft gefährden. Besonders im zweiten Durchgang erhöhte Heidmühle das Tempo und ließ den Gästen kaum noch Räume. Mit dem verdienten Erfolg festigt der HFC seine Rolle im gesicherten Tabellenmittelfeld.
Die zweite Mannschaft des VfL Oldenburg sicherte sich im Heimspiel gegen den 1. FC Nordenham einen knappen 3:2-Erfolg. Die Partie war über 90 Minuten intensiv und ausgeglichen, beide Teams suchten stets den Weg nach vorn. Oldenburg erwischte in den entscheidenden Momenten jedoch die besseren Antworten und nutzte seine Chancen etwas konsequenter. Nordenham blieb bis zum Schluss gefährlich, verpasste aber mehrere potenzielle Ausgleichsmöglichkeiten. Am Ende brachte Oldenburg den Sieg über die Zeit und sammelte wichtige Punkte im Rennen um den Anschluss ans Mittelfeld.
Der VfL Stenum musste gegen den abstiegsbedrohten SVE Wiefelstede lange Geduld aufbringen, ehe der knappe 1:0-Sieg feststand. Die Gastgeber bestimmten das Spiel, taten sich aber im letzten Drittel schwer gegen kompakt verteidigende Wiefelsteder. Erst spät fiel der erlösende Treffer, der Stenum trotz Unterzahl für seinen Aufwand belohnte. Wiefelstede bot defensiv eine engagierte Leistung, blieb offensiv jedoch zu harmlos für eine Überraschung. Mit dem Erfolg bleibt Stenum oben dran und hält weiter Kontakt zur Spitzengruppe.