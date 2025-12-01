Der 18. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems markiert den letzten Pflichtspieltag vor der Winterpause – und auch wenn nur wenige Partien ausgetragen wurden, boten diese noch einmal reichlich Spannung. Besonders im Tabellenkeller wurden wichtige Punkte vergeben, während einige Teams ein positives Gefühl mit in die spielfreie Zeit nehmen konnten. Die knappen und intensiven Begegnungen zeigten, wie eng es in vielen Bereichen der Tabelle weiterhin zugeht. Nun verabschiedet sich die Liga in die Winterpause, ehe im neuen Jahr die entscheidende Phase der Saison beginnt.