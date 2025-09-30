Der 9. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems hielt, was er versprach: reichlich Tore, klare Favoritensiege und neue Spannung im Tabellenbild. Spitzenreiter VfL Stenum zeigte nach dem kleinen Ausrutscher in Heidmühle die passende Antwort, während Verfolger Wildeshausen seine beeindruckende Serie mit einem Kantersieg fortsetzte. Auch GVO Oldenburg bleibt mit Offensivfußball in Schlagdistanz zur Spitze, während Großenkneten und Tur Abdin die Verfolgerrolle untermauern. Am Tabellenende hingegen spitzt sich die Lage für Wiefelstede und Abbehausen weiter dramatisch zu – der Abstiegskampf nimmt schon früh Formen an.

Für Aufsteiger Nordenham setzte es in Wilhelmshaven eine deutliche Lehrstunde. Frisia zeigte sich defensiv stabil und nutzte die Schwächen des Gegners eiskalt aus. Damit rückt die Mannschaft von der Jade mit 17 Punkten auf Rang sechs vor und bleibt ein ernstzunehmender Verfolger der Spitzengruppe. Nordenham, das bis dato eine starke Runde spielte, kassierte dagegen die dritte Niederlage.

Wildeshausen unterstrich beim Kantersieg in Hude eindrucksvoll seine Ambitionen, sofort zurück in die Landesliga zu kehren. Nach zwei Unentschieden in der Frühphase der Saison scheint das Team nun endgültig ins Rollen gekommen zu sein. Die Offensive war erneut schlicht nicht zu stoppen. Mit 23 Punkten sitzt der Absteiger Stenum weiterhin dicht im Nacken.

In einer torreichen Begegnung zeigte sich GVO Oldenburg abermals kaltschnäuzig vor dem Tor. Die Gastgeber konnten sich auf ihre Heimstärke verlassen und ließen sich auch von einer zwischenzeitlichen Drangphase der Gäste nicht aus der Ruhe bringen. Mit nun 36 erzielten Treffern hat GVO die torgefährlichste Offensive der Liga. Platz drei und 21 Punkte halten die Oldenburger weiter in Schlagdistanz zur Spitze.

In einem umkämpften Duell trennten sich Obenstrohe und Rastede leistungsgerecht unentschieden. Für den TuS ist es immerhin ein kleiner Achtungserfolg, nachdem man zuletzt dreimal in Folge verloren hatte. Rastede hingegen konnte nach der Niederlage gegen GVO zumindest wieder punkten, verpasste aber den Sprung ins Mittelfeld. Beide Teams bleiben im unteren Drittel der Tabelle und müssen weiter um Konstanz ringen.

Der Tabellenführer aus Stenum ließ sich von der überraschenden Niederlage in Heidmühle am vergangenen Spieltag nicht beeindrucken und zeigte gegen die Oldenburger Reserve eine souveräne Reaktion. Mit viel Offensivdrang und einer breiten Brust stellte der VfL bereits früh die Weichen auf Sieg. Besonders beeindruckend: Stenum erzielte nun schon 34 Saisontore – Spitzenwert der Liga. Mit 24 Punkten aus neun Spielen bleibt die Elf das Maß aller Dinge.

Wiefelstede kassierte die neunte Niederlage im neunten Spiel und bleibt damit abgeschlagen Tabellenletzter. Zwar gelang den Aufsteigern der erste Doppelpack der Saison, doch gegen die spielerisch überlegenen Gäste reichte es erneut nicht. Tur Abdin festigt damit seine Rolle als Überraschungsmannschaft der Liga und ist nun punktgleich mit Großenkneten Vierter. Der Aufsteiger aus Delmenhorst gehört damit weiterhin zu den positiven Geschichten dieser Saison.