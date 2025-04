Stenum kann gegen Großenkneten auf Platz vier springen

Das Hinspiel war im vergangenen Jahr eine deutliche Angelegenheit – Stenum startet perfekt in die Partie und ging früh in Führung, konnte kurz vor der Halbzeit sogar noch auf 2:0 erhöhen. Auch im zweiten Abschnitt war der VfL die bessere Mannschaft, womit am Ende ein ungefährdeter 4:0-Auswärtssieg auf der Anzeigetafel stand. Auf ein Ergebnis dieser Art hat der TSV Großenkneten am Donnerstagabend natürlich keine Lust. Verstecken muss sich der TSV sowieso keineswegs. In der Liga ist man seit drei Spielen ungeschlagen und sorgte vor allem beim jüngsten 6:3-Sieg beim FC Hude für Aufsehen. Die Formkurve zeigt beim VfL Stenum nicht ganz so extrem nach oben. Am vergangen Wochenende kam der VfL auswärts in Abbehausen nicht über ein 1:1 hinweg, zuvor gab es eine knapp Heimniederlage gegen den Spitzenreiter SV Brake (0:1). Sowohl Stenum als auch Großenkneten werden in dieser Saison nichts mehr mit dem Aufstieg zu tun haben, wollen aber noch ein paar Plätze in der Tabelle gut machen – vorbeischauen wird sich definitiv lohnen.

Anpfiff ist am Donnerstag um 19:00 Uhr in Stenum.