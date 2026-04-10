– Foto: Christoph Kulhoff

Der 23. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 2 verspricht erneut ein breites Spannungsfeld zwischen Aufstiegsrennen, Mittelfeldduellen und Abstiegskampf. Während an der Tabellenspitze VfL Wildeshausen und GVO Oldenburg weiter um die Vorherrschaft im Titelrennen ringen, geht es im Tabellenkeller für mehrere Teams bereits um entscheidende Punkte im Kampf gegen den drohenden Abstieg. Besonders im Fokus stehen dabei die direkten Duelle im unteren Drittel, in denen jeder Zähler überlebenswichtig sein kann. Gleichzeitig wollen die Verfolger im oberen Mittelfeld den Anschluss an die Aufstiegsplätze nicht verlieren und setzen auf Ausrutscher der Konkurrenz.

Das Tabellenbild spricht eine klare Sprache: Schlusslicht SVE Wiefelstede (8 Punkte) empfängt den Zehnten VfL Oldenburg II (25 Punkte). Während Wiefelstede bereits mit deutlichem Rückstand im Tabellenkeller steckt, geht es für Oldenburg II um Stabilität im unteren Mittelfeld. Besonders die Defensive der Gastgeber, die bereits 65 Gegentreffer kassierte, steht im Fokus. Alles andere als ein Auswärtserfolg wäre eine Überraschung.

Mit 44 Punkten gehört VfL Stenum zur Spitzengruppe und rangiert auf Platz drei, während Heidmühler FC mit 33 Zählern im Mittelfeld festhängt. Stenum überzeugt vor allem durch eine stabile Offensive mit 64 Treffern. Heidmühle hingegen schwankt in den Leistungen, ist aber jederzeit für Tore gut. Die Favoritenrolle ist klar verteilt, doch die Gäste haben bereits mehrfach bewiesen, dass sie Favoriten ärgern können.

Mit 51 Punkten bleibt GVO Oldenburg erster Verfolger von Spitzenreiter Wildeshausen und geht als klarer Favorit in das Duell mit FC Rastede (24 Punkte). GVO stellt mit 85 Treffern die mit Abstand beste Offensive der Liga. Rastede zeigt sich zwar kämpferisch, hat aber defensiv große Probleme gegen Topteams. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung im Kampf um die Aufstiegsplätze.

Ein klassisches Kellerduell zwischen dem 14. und dem 13. der Tabelle. VfR Wardenburg steht mit 16 Punkten unter Druck, während TuS Obenstrohe nur zwei Zähler mehr auf dem Konto hat. Beide Teams stellen die anfälligsten Defensiven der Liga, was auf ein wildes Spiel hindeutet. Entscheidend wird sein, wer die eigene Fehlerquote besser kontrolliert.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr Wilhelmshavener SC Frisia WSC Frisia VfL Wildeshausen VfL Wildeshausen 15:00 PUSH

Spitzenspielcharakter im oberen Drittel: Tabellenführer VfL Wildeshausen reist mit 58 Punkten zum Vierten Wilhelmshavener SC Frisia, der 42 Punkte aufweist. Wildeshausen dominiert die Liga bislang mit beeindruckender Konstanz und nur einer Niederlage. Frisia dagegen hat sich als unangenehmer Gegner etabliert und ist besonders zuhause schwer zu schlagen. Dennoch geht der Spitzenreiter als klarer Favorit in diese Partie.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr FC Hude FC Hude TV Jahn Delmenhorst TV Jahn 15:00 PUSH

Im Tabellenmittelfeld trifft der Neunte FC Hude (27 Punkte) auf den Zwölften TV Jahn Delmenhorst (18 Punkte). Hude verfügt über eine torreiche Offensive, kassiert aber zu viele Gegentreffer. Delmenhorst hingegen kämpft um Anschluss ans sichere Mittelfeld, hat jedoch auswärts häufig Probleme. Die Partie verspricht ein offenes Duell zweier formschwankender Teams.