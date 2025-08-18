Der dritte Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems bot bereits früh in der Saison klare Tendenzen: Tabellenführer VfL Stenum marschiert weiter souverän vorneweg, während auch Verfolger Wildeshausen und Wilhelmshaven ihre Ansprüche untermauerten. Im Tabellenkeller warten Wiefelstede, Abbehausen und Heidmühle dagegen weiterhin auf den ersten Sieg. Auffällig war vor allem die Offensivpower vieler Teams – gleich mehrere Partien endeten torreich, mit dem 5:0 von Hude in Obenstrohe als Ausrufezeichen.

Der FC Hude meldete sich nach zwei Niederlagen eindrucksvoll zurück und feierte einen Kantersieg. Damit verbesserte sich der Aufsteiger in der Tabelle auf Rang zehn und verschaffte sich etwas Luft. Obenstrohe, das an den ersten beiden Spieltagen noch ungeschlagen blieb, erlebte dagegen einen bitteren Rückschlag. Vor allem defensiv offenbarte die Mannschaft große Lücken, die Hude gnadenlos ausnutzte.

Wardenburg setzte seinen starken Saisonstart mit dem zweiten Sieg im dritten Spiel fort und schob sich damit ins obere Tabellendrittel. Nach dem klaren 5:1 in Wiefelstede bestätigte die Mannschaft ihre Offensivstärke auch diesmal. TV Jahn dagegen bleibt mit nur einem Sieg aus drei Spielen im Mittelfeld hängen. Für die Delmenhorster war es die zweite Niederlage, die zeigt, dass man noch nicht die nötige Konstanz gefunden hat.

Ein wildes Spiel boten Abbehausen und Heidmühle, bei dem beide Teams sich letztlich mit einem Punkt begnügen mussten. Für den TSV war es zwar der erste Zähler, doch mit weiterhin keiner Partie gewonnen bleibt man im Tabellenkeller. Heidmühle dagegen wartet ebenso auf den ersten Sieg, hat aber immerhin schon zwei Unentschieden erkämpft. Heidmühlen glich erst in der Nachspielzeit aus.

Die Wilhelmshavener untermauerten ihre Ambitionen mit dem zweiten Heimsieg und gehören nun zu den ärgsten Verfolgern von Tabellenführer Stenum. Nach dem 1:1 in Obenstrohe fand die Mannschaft wieder in die Spur. Rastede dagegen kassierte bereits die zweite Niederlage und muss sich trotz des Erfolges gegen Abbehausen wieder nach unten orientieren. Defensiv bleibt das Team anfällig – neun Gegentore nach drei Spieltagen sprechen eine deutliche Sprache.

Die erste Niederlage der Saison für Nordenham kam überraschend, zumal man in den ersten beiden Partien offensiv so dominant auftrat. Der VfL Oldenburg II zeigte sich nach zwei Unentschieden erneut stabil und holte den ersten Sieg. Damit kletterten die Oldenburger ins sichere Mittelfeld, während Nordenham trotz starker Bilanz zunächst auf Rang vier abrutschte. Für den FC ist es ein kleiner Dämpfer im Aufstiegsrennen.

Wildeshausen bleibt ungeschlagen und behauptet mit sieben Punkten die Rolle als erster Verfolger von Tabellenführer Stenum. Nach dem Remis in Oldenburg präsentierte sich die Mannschaft wieder effizient und abgezockt. Tur Abdin dagegen steckt mit nur drei Punkten weiter im unteren Tabellenbereich fest. Vor allem die fehlende Offensivkraft macht den Delmenhorstern bisher zu schaffen.

Der VfL Stenum bleibt das Maß aller Dinge und verteidigte mit einem souveränen Auswärtssieg die Tabellenspitze. Mit neun Punkten und 10:3 Toren führt man die Liga nun allein an. Wiefelstede dagegen bleibt das Schlusslicht der Liga – drei Niederlagen, nur ein eigenes Tor und bereits zwölf Gegentreffer sind eine alarmierende Bilanz. Für Stenum hingegen spricht vieles dafür, dass man früh die Favoritenrolle annimmt.